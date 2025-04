Dubai Land Department og VARA går sammen om at udrulle ejendomstokenisering

Dubai planlægger at udrulle ejendomstokenisering som en del af sit pres for at modernisere ejendomssektoren.

Ifølge en meddelelse den 7. april har Dubai Land Department (DLD) og Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) underskrevet en ny samarbejdsaftale for at støtte dette initiativ.

Partnerskabet falder ind under det bredere ‘REES Real Estate Innovation Initiative’ og forventes at bane vejen for en strammere integration af virtuelle aktiver i ejendomstransaktioner.

Aftalen sigter mod at forbinde Dubais ejendomsregister med blockchain-baserede ejendomstokens gennem en formel styringsramme.

Dette vil give mulighed for fraktioneret ejerskab, øge markedslikviditeten og hjælpe med at strømline driften for ejendomsadministrationsfirmaer.

I meddelelsen bemærkede embedsmænd, at det var første gang, et sådant system var blevet lanceret på regeringsniveau overalt i verden.

De to agenturer har også til formål at forbedre juridiske og regulatoriske strukturer omkring virtuelle aktiver i fast ejendom, samtidig med at de beskytter investorrettigheder og holder trit med den fremtidige udvikling i sektoren.

Et andet mål er at gøre ejendomsinvestering mere tilgængelig for mindre investorer og åbne markedet for en bredere vifte af deltagere.

Som en del af samarbejdet vil der blive lanceret pilotprojekter for at teste ejendomstokenisering i levende miljøer.

Yderligere skitserer aftalen planer om at forbedre den digitale infrastruktur, øge bevidstheden om regler for virtuelle aktiver og tilpasse lokal praksis med internationale standarder for investorbeskyttelse.

DLD og VARA vil også arbejde tæt sammen med teknologivirksomheder, der er interesserede i at fremme tokeniseringsløsninger for fast ejendom i Dubai.

I en kommentar til udviklingen beskrev DLDs generaldirektør Marwan bin Ghalita bevægelsen som et strategisk skridt hen imod at styrke ejendomssektoren.

Vores partnerskab med Dubai Virtual Assets Regulatory Authority stemmer overens med målene for Dubai Real Estate Strategy 2033 og Dubai Economic Agenda D33, som styrker Dubais globale lederskab i en af ​​de mest vitale sektorer.

Under Dubai Real Estate Strategy 2033, der blev introduceret sidste år, er fokus på at gøre ejendomssektoren mere gennemsigtig, teknologidrevet og bæredygtig.

I mellemtiden sigter Dubai Economic Agenda D33, der blev lanceret i begyndelsen af ​​2023, på at fordoble byens BNP i løbet af de næste ti år.

Dubais tokeniseringsfremstød

Dubais tokeniseringsfremstød er ikke begrænset til fast ejendom. Finansielle regulatorer åbner også døre for kryptofirmaer til at udforske tokeniserede produkter gennem landets første Tokenization Regulatory Sandbox.

Sandkassen, som blev lanceret af Dubai Financial Services Authority, forventes at køre indtil den 24. april og tilbyder et kontrolleret miljø, hvor virksomheder kan teste tokeniserede investeringstjenester.

Programmet er beregnet til at bane en klar vej for kryptofirmaer til at afprøve deres tokeniserede tilbud i et kontrolleret miljø under Innovation Testing License-programmet, før de til sidst sikrer fuld godkendelse fra DFSA.