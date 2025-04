EU ‘s handelsministre besluttede at indføre gengældelsestold på visse amerikanske importvarer fra næste uge.

De går dog ind for forhandlinger med den amerikanske præsident Donald Trump for at fjerne eksisterende told i stedet for yderligere gengældelse.

Blokken med 27 nationer vil stå over for en told på 20 % på næsten alle varer og en told på 25 % på stål, aluminium og biler fra onsdag.

Det skyldes Trumps politik med at pålægge told på lande, som han mener har høje barrierer for amerikansk import.

Handelsministre mødtes mandag i Luxembourg for at diskutere EU’s svar på den amerikanske lov om inflationsreduktion og forholdet til Kina, ifølge en Reuters-rapport.

Forhandlinger foretrukne vej

Mange ministre understregede, at indledning af forhandlinger og forebyggelse af en omfattende handelskrig bør prioriteres.

“Vi er nødt til at bevare roen og reagere på en måde, der deeskalerer. Aktiemarkederne viser lige nu, hvad der vil ske, hvis vi eskalerer med det samme. Men vi vil være parate til at tage modforanstaltninger, hvis det er nødvendigt for at få amerikanerne med ved bordet,” sagde den hollandske handelsminister Reinette Klever til journalister.

EU er parat til at forhandle en “nul-for-nul”-toldaftale for industrivarer, som annonceret af Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen under en pressekonference i Bruxelles.

EU’s handelskommissær Maros Sefcovic blev citeret i Reuters-rapporten:

Før eller siden vil vi sidde ved forhandlingsbordet med USA og finde et gensidigt acceptabelt kompromis.

EU vil pålægge to sæt målrettede gengældelsestold på amerikansk import som svar på amerikanske toldsatser på europæisk stål og aluminium. Det første sæt opgaver begynder den 15. april og det andet den 15. maj.

EU modstandsdygtig

Sefcovic erklærede også, at EU var parat til at eskalere sit svar, hvilket kunne omfatte at bruge EU’s anti-tvangsinstrument (ACI) til at målrette amerikanske tjenester eller begrænse amerikanske virksomheders adgang til offentlige indkøbsudbud i EU.

Selvom det foretrækker at forhandle fjernelse af told med USA.

Han afspejlede den franske handelsminister Laurent Saint-Martins følelser og udtalte:

Vi er klar til at bruge alle tilgængelige foranstaltninger til at beskytte det indre marked.

Nogle EU-lande, især dem med stærke handelsforbindelser til USA, rådede dog til at gå frem med forsigtighed.

ACI blev beskrevet som en “nuklear mulighed” af den irske udenrigsminister Simon Harris, som erklærede sin overbevisning om, at de fleste EU-lande ikke var parate til at overveje det, i det mindste foreløbig.

Robert Habeck, den afgående tyske økonomiminister, advarede om, at et forenet EU ville finde sig selv i en styrkeposition.

I en tale i Luxembourg sagde Habeck, at USAs svage position er tydelig i de kollapsende aktiemarkeder og potentialet for yderligere skade.

Han tilføjede, at Elon Musks, Trump-tilhænger, ønske om nultold mellem Europa og USA afspejler denne svaghed.

EU-modforanstaltninger

EU forventes at godkende indledende modforanstaltninger i denne uge på op til $28 milliarder af amerikansk import, inklusive produkter lige fra tandtråd til diamanter, som svar på Trumps stål- og aluminiumtold.

Disse modforanstaltninger er specifikt målrettet snarere end de bredere gensidige afgifter.

Trump har truet med at indføre en told på 200 % på alkoholholdige drikkevarer fra EU, hvis blokken fortsætter med sin foreslåede told på 50 % på amerikansk bourbon.

Denne trussel har skabt bekymring i Frankrig og Italien, store eksportører af vin og spiritus til USA.

USA har indført told på biler og andre varer, og som svar vil den 27-lande blok frigive en større pakke af modforanstaltninger inden udgangen af ​​april.

I 2024 importerede USA varer for 334 milliarder euro (366,2 milliarder dollars) fra EU, mens EU eksporterede varer for 532 milliarder euro til USA.

Denne handelsubalance giver EU mindre løftestang end USA i en toldkrig, da Bruxelles har færre amerikanske varer at målrette mod.