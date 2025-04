Federal Reserve-formand Jerome Powell, kendt for beslutsom handling i krisetider, signalerer en anden tilgang, når den amerikanske økonomi navigerer i det turbulente vand i præsident Donald Trumps handelspolitik.

Fra at love urokkelig støtte under Covid-19-pandemien til at levere et strengt budskab om inflation og hurtigt at stoppe finansmarkederne efter Silicon Valley Bank-fejlen, har Powell vist vilje til at handle, når situationen kræver det.

Men med Powell og Fed, der står over for lige så meget usikkerhed som resten af ​​verden om økonomiens retning under Trumps ledelse, indikerede Fed-formanden fredag, at dette ikke er tidspunktet for et “Fed-put” – Wall Streets udtryk for interventioner designet til at støtte faldende aktiemarkeder – selvom husholdningernes formue eroderes og reelle risici for økonomisk aktivitet stiger.

Venter og ser: Feds forsigtige tilgang

“Der er meget at vente og se, også hos os, og det virker bare som den rigtige ting at gøre i en tid med høj usikkerhed,” udtalte Powell og gjorde det klart, at Fed ikke er klar til at haste ind i rentenedsættelser, som det ville gøre under en mere konventionel krise, der kræver en hurtig reaktion fra centralbanken.

Jobrapporten fra marts, der blev offentliggjort fredag, viste fortsat stærk vækst, selvom Powell bemærkede, at tallene gik forud for Trumps takstudmeldinger, hvilket øgede usikkerheden.

“Det er ikke klart på nuværende tidspunkt … den passende vej for pengepolitikken,” sagde han og understregede, at “Vi bliver nødt til at vente og se, hvordan dette udspiller sig.”

Mens aktiekursbevægelser kan påvirke økonomien ved at påvirke husholdningernes velstand og skiftende forventninger, har dynamikken i Trumps politik skabt en “storm af modstridende signaler”, der har efterladt Fed tøvende med at forpligte sig til en bestemt handling.

Det er blevet en central grundsætning i moderne centralbankvirksomhed at handle hurtigt og beslutsomt, når et problem er klart defineret.

Fed er dog lige så fast besluttet på at undgå at tage skridt, der måske senere skal vendes, en risiko for at Powell ville løbe, hvis han skulle signalere støtte til rentenedsættelser for at stabilisere økonomien på et tidspunkt, hvor højere inflation og det potentielle behov for, at renterne forbliver høje, også truer som en væsentlig trussel.

En anden slags chok: handelspolitik som et wild card

I modsætning til tidligere kriser, som stammede fra sygdom, forsyningskædeforstyrrelser eller olieembargoer, opstår den nuværende situation fra en bevidst politisk beslutning i Det Hvide Hus om at indføre told på import på niveauer, der langt overstiger forventningerne, hvilket udløser gengældelsesforanstaltninger fra Kina og potentialet for yderligere modtræk fra andre nationer.

Den spirende konsensus er, at Trumps toldsatser vil hindre økonomisk vækst, hvis ikke udløse en fuldstændig recession.

JPMorgan sluttede sig for nylig til koret af bekymrede stemmer, hvor dets økonomer forudsagde et fald på 0,3 % i hele året bruttonationalprodukt, en væsentlig nedjustering fra et tidligere estimat på 1,3 % vækst.

De anslår også, at arbejdsløsheden vil stige til 5,3 % fra det nuværende niveau på 4,2 %.

Med den gennemsnitlige toldsats på USA’s omkring 3 billioner dollars i årlig import, der potentielt vil springe ti gange, fra omkring 2,5 % til 25 % eller højere, forventes den indledende effekt at kunne mærkes i priserne, da producenter og importører overfører mindst nogle af disse omkostninger til forbrugerne.

Økonomer forudser, at disse højere priser vil udmønte sig i, at den samlede inflation er et procentpoint eller mere højere, end den ellers ville være, hvilket yderligere distancerer den fra Feds 2 %-mål.

Efterhånden som husholdninger og virksomheder tilpasser sig de højere priser, forventes en opbremsning i efterspørgslen at følge, hvilket skaber en blanding af højere inflation og langsommere vækst – et scenario, der minder om stagflation.

Mens Powell og andre Fed-embedsmænd ikke mener, at de har nået et punkt, hvor deres evne til at nå deres inflationsmål direkte er i konflikt med deres mål om at opretholde lav arbejdsløshed, erkender de udfordringerne.

“Vi er ikke i en situation, som vi var i 1970’erne,” sagde Powell med henvisning til perioden med tocifret inflation og relativt høj arbejdsløshed.

“Men virkningerne ved marginen lige nu ville være højere inflation og måske højere arbejdsløshed,” tilføjede Powell og bemærkede, at “det er svært for en centralbank”, da disse to udfordringer kræver modsatrettede politiske reaktioner.

Indtil den økonomiske vej bliver tydeligere, og rejsehastigheden er kendt, “føles det, som om vi ikke behøver at have travlt.”