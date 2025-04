Handelskrig vil sandsynligvis tære yderligere på den globale olieefterspørgsel, efterhånden som frygten for recessionen stiger

Oliepriserne er fortsat med at falde mandag, da frygten for recession har grebet investorerne.

Den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina har givet anledning til frygt for en afmatning i den globale økonomi, som sandsynligvis vil have en alvorlig indvirkning på olieefterspørgslen.

Goldman Sachs reviderede mandag sine olieprisfremskrivninger nedad og forudsagde en 45% sandsynlighed for en amerikansk recession inden for de næste 12 måneder, ifølge medierapporter.

I sidste uge forudsagde JPMorgan en højere sandsynlighed for recession, på 60 %, i USA og globalt.

“Omfanget af udsalget (på oliemarkedet) tyder på, at markedet prissætter et betydeligt efterspørgselsramt, efterhånden som frygten for recessionen vokser,” sagde analytikere hos ING Group i et notat.

ING analytikere sagde:

De nuværende prisniveauer indebærer et efterspørgselshit i størrelsesordenen 1 mio. b/d (millioner tønder om dagen) i resten af ​​dette år, hvilket ville efterlade olieefterspørgslen flad år-til-år.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate-råolie på New York Mercantile Exchange på 59,29 USD pr. tønde, hvilket er et fald på 4,4 % fra forrige lukning.

Kontrakten havde ramt et mere end fire-årigt lavpunkt på 58,95 dollar per tønde tidligere på dagen.

“Intradag-udsigterne vil sandsynligvis være på den svagere side, da priserne klarede den stive støtte på $60,” sagde Geojit Financial Services.

Brent-råolie på den interkontinentale børs var 4% lavere til $63,01 pr. tønde. Kontrakten ramte et fireårigt lavpunkt på $62,51 per tønde tidligere i dag.

Efterspørgslen ramt af den bryggende handelskrig

Copy link to section

Den igangværende handelskrig mellem USA og Kina forventes at sænke brændstofefterspørgslen på verdensplan.

Kinas øgede toldsatser på amerikanske varer eskalerede handelskrigen og øgede frygten for recession blandt investorer, hvilket fik oliepriserne til at falde med 7 % fredag.

Dette følger efter en uge med betydelige tab for både Brent og WTI, som faldt med henholdsvis 10,9 % og 10,6 %.

Kina meddelte fredag, at det ville pålægge amerikanske varer yderligere afgifter på 34 % som svar på den amerikanske præsident Donald Trumps told.

Dette bekræftede investorernes frygt for, at en fuldstændig global handelskrig er begyndt.

Selvom import af olie, gas og raffinerede produkter fik fritagelser fra Trumps gennemgribende nye toldsatser, kunne politikkerne stimulere inflationen, bremse den økonomiske vækst og intensivere handelskonflikterne, hvilket tyngede oliepriserne.

For oliemarkedet ser analytikere ødelæggelse af efterspørgslen i størrelsesordenen 1 million tønder om dagen.

Den samlede olieforsyning forventes at stige med 1,6 millioner tønder om dagen i 2025, ifølge estimater fra Det Internationale Energiagentur.

Det Paris-baserede energiagentur havde allerede forventet, at den globale olieefterspørgsel ville blive overgået med 600.000 tønder om dagen i år.

Eksperter mener dog, at med stigende frygt for en recession, især i USA og Kina, to af de største forbrugere af råolie, kan efterspørgslen falde med 1 million tønder om dagen.

Det kan gøre overudbuddet på markedet endnu værre end tidligere forventet.

Udbuddet stiger yderligere

Copy link to section

Ovenstående estimater tager ikke højde for, om OPEC beslutter at øge olieproduktionen yderligere i år.

I sidste uge besluttede otte medlemmer af OPEC+-gruppen at hæve olieproduktionen med 411.000 tønder om dagen for maj i et overraskende træk, som fangede investorerne på vagt.

Oliepriserne faldt kraftigt som følge heraf. Ifølge Rystad Energy kan flere sådanne produktionsstigninger følge i løbet af de næste par måneder, hvis forsyningen i USA stagnerer.

“Beslutningen signalerer OPEC+’s tillid til markedets evne til at absorbere yderligere udbud, selvom den introducerer nye kompleksiteter givet vedvarende makroøkonomiske usikkerheder, fluktuerende efterspørgselssignaler og geopolitiske risici,” sagde Mukesh Sahdev, global chef for råvaremarkedet, olie hos Rystad Energy, i en e-mail-kommentar.

Ifølge Rystad Energy kan OPEC øge olieproduktionen yderligere og fremskynde afviklingen af ​​de frivillige produktionsnedskæringer på 2,2 millioner tønder om dagen, hvis de amerikanske forsyningsafbrydelser forværres.

Det norsk-baserede energiefterretningsselskab udtalte, at kartellet har foretaget et opportunistisk træk ved at øge udbuddet i maj og udnytte den forventede stagnation i produktionen uden for OPEC.

Men på kort sigt efterlader dette oliepriserne sårbare over for yderligere downside med svækkelse af efterspørgslen på grund af handelskrigen.

Dette gælder også, da Saudi-Arabien, OPEC’s hovedstol, sænkede den officielle salgspris på Arab Light-kvalitet til Asien til maj med 2,30 USD pr. tønde mandag, det største fald siden 2022.

Opbremsning i amerikansk boring

Copy link to section

“Bevægelsen i markedet vil sandsynligvis også føre til en alvorlig opbremsning i boreaktiviteten i USA,” tilføjede ING-analytikere.

Stigningen på fem olieplatforme i sidste uge, som rapporteret af Baker Hughes, vil hurtigt vende sig selv givet de nuværende prisniveauer.

Spotprisen for WTI-råolie er i øjeblikket lige over $60 pr. tønde, og fremtidige priser er under $60.

Den seneste Dallas Fed Energy Survey indikerer dog, at amerikanske olieproducenter kræver en gennemsnitspris på $65 per tønde for rentabelt at bore en ny brønd.

ING-analytikere tilføjede:

En vending i boring i USA ville betyde, at det ikke tager lang tid at begynde at se den amerikanske olieproduktion falde.

Det årlige fald i den amerikanske permiske råolieproduktion fra eksisterende brønde er lidt over 400.000 tønder om dagen.