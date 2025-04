Kinas beslutning om at indføre en told på 34 % på alle varer importeret fra USA er en direkte gengældelse mod præsident Donald Trumps told på kinesiske varer.

Denne eskalering af handelskrigen mellem verdens to største økonomier forventes ifølge en Reuters-rapport at få betydelige konsekvenser for forskellige industrier i begge lande.

I luftfartssektoren, for eksempel, kunne amerikanske virksomheder som Boeing se et fald i salget til kinesiske flyselskaber, som måske vælger alternative leverandører som Airbus.

Landbrugsindustrien vil også blive hårdt ramt, da amerikanske landmænd vil finde det sværere at eksportere deres produkter til Kina, et stort marked for sojabønner, svinekød og andre landbrugsvarer.

Dette kan føre til lavere priser for amerikanske landmænd og økonomiske vanskeligheder for mange i landbrugssektoren.

Ud over luftfart og landbrug vil taksterne sandsynligvis påvirke en bred vifte af industrier, herunder fremstilling, teknologi og detailhandel.

Amerikanske virksomheder, der er afhængige af kinesiske leverandører for komponenter eller færdige produkter, kan se deres omkostninger stige, hvilket fører til højere priser for forbrugerne eller lavere fortjeneste for virksomheder.

Kinesiske virksomheder, der eksporterer til USA, vil også stå over for udfordringer, da deres produkter bliver dyrere for amerikanske købere. Dette kan føre til nedsat efterspørgsel og tab af arbejdspladser i Kina.

Fly

Boeing vil blive betydeligt påvirket af Kinas gengældelsestakster, som vil gøre dets fly betydeligt dyrere end dem, der tilbydes af konkurrenterneAirbus og Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Salg og leverancer af Boeing til Kina faldt kraftigt efter 2019 på grund af to fatale MAX 8-flystyrt og eskalerende spændinger mellem USA og Kina om teknologi og national sikkerhed, på trods af at Beijing ikke pålagde Boeing told under den indledende handelskrig mellem USA og Kina.

Importstoppet, der sluttede i januar 2024, så en fuld genoptagelse af importen først seks måneder senere.

Air China, China Eastern Airlines og China Southern Airlines, de tre største flyselskaber i landet, havde planlagt at modtage henholdsvis 45, 53 og 81 Boeing-fly mellem 2025 og 2027.

Disse planer kan dog nu blive påvirket af de øgede priser, ifølge rapporten.

Halvledere

Intel samlede CPU’er, som er meget udbredt i bærbare computere og servere, udgør 8 milliarder dollars af de 10 milliarder dollars chips, som Kina importerer fra USA årligt, ifølge Bernstein-analytikere.

I 2024 var Kina Intels største marked og genererede 29 % af dets omsætning sammenlignet med 27 % i 2023.

Derudover kan Micron, en amerikansk producent af hukommelseschip, blive påvirket af potentielle tariffer på grund af import af nogle af dets chips solgt i Kina fra USA.

Selvom Micron har produktionsfaciliteter i Kina og andre lande, er virkningen fortsat usikker.

I modsætning hertil forbliver NVIDIAs AI-chips, som også er meget efterspurgt af kinesiske virksomheder, upåvirket af taksterne.

Dette skyldes, at de produceres og samles i Taiwan af TSMC.

Landbrug og landbrugsudstyr

Den amerikanske landbrugssektor vil blive værst ramt af Beijings gengældelsestold, da Kina er det største marked for amerikanske landbrugsprodukter.

Kina har suspenderet importkvalifikationer for sorghum fra kinesisk-ejede C&D (USA) Inc. på grund af fødevaresikkerhedsproblemer.

Derudover blev fjerkrækød- og benmel fra American Proteins, Mountaire Farms of Delaware og Darling Ingredients også suspenderet.

Fjerkræprodukter fra Mountaire Farms of Delaware og Coastal Processing var også inkluderet i importsuspensionen.

Ydermere er Kinas gengældelsestakster på 34 %, tilføjet til en tidligere told på 10 % på den amerikanske landbrugsudstyrssektor i marts, nu i alt 44 %.

Disse tariffer påvirker virksomheder som Caterpillar, Deere & Co og AGCO.