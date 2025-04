Indien ser en handelsaftale med USA og afholder toldrepressalier

På trods af den globale markedsuro udløst af præsident Trumps toldsatser, er Indien fortsat optimistisk med hensyn til at nå sit forventede økonomiske vækstmål på 6,3%-6,8% for regnskabsåret 2025/26 (april-marts), rapporterede Reuters, der citerer en embedsmand i finansministeriet.

Denne tillid afhænger af at holde oliepriserne under $70 pr. tønde, hvilket giver en dæmpning mod eksterne økonomiske chok.

Kommentarerne kommer som en handelskrig, udløst af Trumps toldsatser på handelspartnere, rasler de globale markeder, med store aktieindeks i hele Asien, der oplever betydelige fald i mandags.

Mens nogle økonomer har advaret om, at Trumps tariffer kan barbere 20-40 basispoint væk fra Indiens vækst i indeværende regnskabsår og potentielt lamme nøglesektorer som diamantindustrien (der sender over en tredjedel af sin eksport til USA), og sætte tusindvis af arbejdspladser i fare, ser den indiske regering ud til at tage en mere målrettet tilgang.

En anden embedsmand i finansministeriet fortalte Reuters, at takstmeddelelserne ikke forventes at påvirke Indiens vigtigste finanspolitiske parametre for 2025/26-året væsentligt, hvilket tyder på en tro på modstandskraften i den indenlandske økonomi.

Indien er parat til at tage yderligere skridt for at støtte eksportører, der er berørt af de højere amerikanske toldsatser, tilføjede den anden embedsmand og signalerede en proaktiv tilgang til at afbøde eventuelle negative konsekvenser.

“Vi har allerede lavet bestemmelser i budgettet for toldfritagelsesordninger for at hjælpe eksportører og er åbne for at gøre mere,” sagde embedsmanden og fremhævede regeringens forpligtelse til at støtte indiske virksomheder.

Begge embedsmænd anmodede om anonymitet, da de ikke var autoriseret til at tale med medierne.

Det indiske finansministerium svarede ikke umiddelbart på en e-mailet anmodning fra Reuters om kommentar.

Indien forfølger handelsaftale med USA

Indien planlægger ikke at gengælde Trumps 26% told på import fra den asiatiske nation, da forhandlinger om en handelsaftale mellem de to lande er i gang, har Reuters rapporteret.

Denne beslutning afspejler en strategisk tilgang fokuseret på at forfølge en gensidigt fordelagtig handelsaftale frem for at eskalere handelsspændinger.