Nippon Steels US Steel-budopdatering: Trump bestiller ny anmeldelse

Præsident Donald Trump har instrueret et centralt amerikansk nationalt sikkerhedspanel for at revurdere Nippon Steels foreslåede opkøb af US Steel, hvilket genskaber håbet om, at den højprofilerede aftale stadig kan komme videre.

Tiltaget fik US Steel-aktier til at stige med over 13%, da investorerne satsede på en mulig vending af tidligere modstand baseret på nationale sikkerhedshensyn.

I et officielt notat, der blev offentliggjort mandag, udtalte Trump,

Jeg pålægger Komitéen for Udenlandske Investeringer i USA (CFIUS) at foretage en gennemgang af Nippon Steels opkøb af US Steel for at hjælpe mig med at afgøre, om yderligere handling i denne sag kan være passende.

Både Nippon Steel og US Steel afviste øjeblikkelig kommentarer efter direktivet.

Revisionsordren udløste optimisme på tværs af finansmarkederne, da mange tolkede det som et tegn på, at Trump-administrationen kan godkende den fusion på 14,1 milliarder dollar, som tidligere præsident Joe Biden tidligere havde blokeret, med henvisning til nationale sikkerhedsrisici.

Efter Bidens afvisning tidligere i år, sagsøgte Nippon Steel og US Steel CFIUS med argumentet, at beslutningen var partisk og nægtede dem en retfærdig anmeldelse.

Virksomhederne hævdede, at Bidens træk var politisk motiveret, med det formål at vinde fordel for United Steelworkers (USW) fagforening i Pennsylvania – en afgørende kamppladsstat, hvor US Steel har hovedkvarter – forud for præsidentvalget i 2024.

I sidste måned anmodede Trump-administrationen om mere tid til at forlænge fristerne i retssagen for at tillade yderligere diskussioner mellem regeringen og de to selskaber vedrørende fusionen.

Trumps beslutning om at genåbne revisionsprocessen tilbyder nu en potentiel livline til aftalen, hvilket kan få store konsekvenser for fremtiden for USA’s industripolitik og det globale stålmarked.