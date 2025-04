Trump-toldsatser, en eskalerende handelskrig og de relaterede bekymringer om en recession inden udgangen af ​​dette år har skadet amerikanske aktier ret betydeligt siden starten af ​​2025.

I skrivende stund er det toneangivende S&P 500-indeks faldet omkring 17 % i forhold til det højeste år til dato.

Den berømte investor Jim Cramer forventer dog fortsat, at nogle sektorer holder sig godt midt i den aktuelle markedsnedgang.

Han anbefaler at følge post-dot-com boble-playbook, som antyder, at følgende to sektorer kan hjælpe investorer med at forblive i det grønne på trods af vedvarende modvind.

Sundhedspleje

Jim Cramer anbefaler at holde fast i pålidelige sundhedsaktier, især dem, der fokuserer på medicindistribution og forsikring, midt i den aktuelle markedsnedgang.

Mens det nye tarifmiljø forventes at skade de amerikanske lægemiddelaktier, ser han fortsat, at nogle navne inden for pharma er godt positionerede til at navigere i makroudfordringerne.

Cramers bullish syn på sundhedsrelaterede aktier er drevet fra post dot-com boble playbook.

Han er positiv, da virksomheder i denne sektor har en historie med at tilbyde “langsom og stabil” vækst i udfordrende tider.

Nogle af de aktier inden for dette område, som han er særligt konstruktiv med hensyn til midt i den bredere markedssvaghed, omfatter UnitedHealth, Bristol-Myers Squibb og Cardinal Health.

UNH, BMY, CAH – alle tre af Cramers valg fra sundhedssektoren har klaret sig relativt godt i år på trods af frygten for en told-drevet recession i bagerste halvdel af 2025.

Wall Street ser også ud til at være enig med Mad Money-værten om alle tre navne.

Analytikernes gennemsnitlige kursmål på alle tre indikerer i øjeblikket en potentiel opside på mere end 10 % herfra.

Derudover betaler Cramers bedste sundhedsaktier, UNH, BMY og CAH, et udbytte på mellem 1,5 % og 4,5 % ved skrivning, hvilket gør dem endnu mere spændende at eje på nuværende niveau.

Hjælpeprogrammer

En anden sektor, som Jim Cramer forventer vil klare sig godt fremover, baseret på hans analyse af post-dot-com boble-playbook, er “utilities”.

Ifølge den tidligere hedgefondsforvalter bør investorer ignorere teknologisektoren og fokusere på “aktier af indenlandske virksomheder med prisfastsættelse og uden aftagende efterspørgsel eller kreditrisiko” midt i den nuværende markedsnedgang.

Og forsyningsaktier er fuldt ud i overensstemmelse med disse kriterier, argumenterede han for nylig om “Mad Money”.

Nogle af de navne, som han især kan lide inden for denne sektor, inkluderer American Electric Power og Duke Energy.

Begge disse aktier er kursens lyspunkter i den bredere markedssvaghed i 2025.

Både AEP og DUK er i øjeblikket steget godt over 10 % i forhold til deres respektive laveste år til dato.

Den berømte investor anbefaler også at købe American Electric Power og Duke Energy, fordi de tilbyder et sundt udbytte på mere end 3,0% i skrivende stund.