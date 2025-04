Kryptovalutamarkedet udholdt betydelige fald, da likvidationer raslede det digitale aktiverlandskab.

I mellemtiden førte SEI nedadgående og mistede 19 % i de sidste 24 timer for at udforske prisniveauer, der ikke er set siden oktober 2023.

Uønskede økosystemudviklinger efter Filament Finance-hacket intensiverede Seis nedbrud.

Det Sei-økosystembaserede decentraliserede handelsnetværk mistede 572.000 USD i brugermidler efter selvlikvideringer og ordrebogsmanipulation.

Udnyttelsen den 6. april midt i den brede markedssvaghed bidrager til SEI’s bearish holdning.

Filament Finance taber $572K i et koordineret angreb

Copy link to section

Den officielle erklæring fra Filament Finance indikerer, at hacket skete den 6. april mellem kl. 12:00 UTC og 04:00 UTC og var resultatet af en strategisk ordrebogsmanipulation og selvlikvideringer.

Især brugte hackeren koordineret aktivitet på tværs af forskellige konti til udnyttelsen.

Svindlerne afgav massive ordrer og indledte selvlikvidationer for at manipulere prisdata, før de hentede midler fra DeFi-protokollen.

Filament Finance har mistet mere end 80 % af sin likviditet, da den havde $680.000 i brugermidler før hacket.

I mellemtiden suspenderede platformen handel og tilbagetrækninger øjeblikkeligt for at undgå yderligere tab.

Holdet bekræftede, at de samarbejdede med retsmedicinske blockchain-eksperter, DeFi-partnere og retshåndhævende myndigheder for at spore hackerens fodspor.

De opdagede, at angriberen brugte Symbiosis Bridge til at dirigere pengene ind i FixedFloat-børsen.

Filament Finance planlægger også at samarbejde med andre økosystemaktører for at presse hackeren og øge chancerne for genopretning.

For at overholde ansvarlige afsløringer tilbyder netværket hackeren en dusør på 10 % for at returnere 90 % af de stjålne midler.

Den officielle erklæring sagde:

I ånden af ​​ansvarlig afsløring tilbyder vi offentligt angriberen en 10% hvid-hat dusør for den frivillige tilbagevenden af ​​90% af de udnyttede midler. Dette er betinget af fuldt samarbejde og tilbagelevering af aktiver. Vi er åbne for forhandling og dialog for at løse dette uden eskalering.

SEI prisudsigt

Copy link to section

Alt handles til $0,1335 efter et massivt dias på dets 24-timers diagram.

Chat by Coinmarketcap

SEI mistede det afgørende fodfæste ved $0,14 for at nå laveste niveauer, der ikke er rørt siden oktober 2023.

Den over 300% stigning i daglig handelsvolumen indikerer øget handelsaktivitet, potentielt fra handlende, der forlader eller ændrer deres handler for at forhindre flere tab.

Tekniske indikatorer og indikatorer på kæden tyder på mere smerte for SEI-indehavere, efterhånden som alt øjner yderligere tab.

Altcoins fremherskende markedsstruktur fremhæver bjørnedominans, hvilket kan betyde forlængede fald eller konsolideringer før mulige vendinger.

Sei-tyre bør skubbe forbi $0,18 støtte-drejet-modstand for at flytte skævheden til opsiden.

Analytiker Crypto Patel forudser et urokkeligt tyreløb, der kan bringe SEI-priserne til $2 og breakouts til $5.

Source: Crypto Patel on X

Han mener, at strategisk samarbejde med nøgleaktører, herunder Trumps World Liberty Financial, kan understøtte imponerende SEI-genoplivelser.