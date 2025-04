Dalal Street oplevede et dramatisk blodbad i mandags, da BSE Sensex og Nifty 50 styrtede ned med cirka 5 % hver, og faldt til 9 måneders lavpunkt.

Det kraftige fald afspejler et stigende globalt pres, hvor volatilitetsindekset stiger over 50 %, hvilket signalerer øget frygt blandt investorer.

Alle sektorindeks blev røde, mens small-cap- og mid-cap-aktier led endnu større tab, hvor small caps faldt 7%.

Teknik- og metalaktier bar hovedparten af ​​salget, hvor Nifty IT-indekset faldt 6 % og Nifty Metal-indekset faldet 7 %.

Markedsuroen følger fredagens massive udsalg på Wall Street, som har sat tonen for en udfordrende uge på tværs af de asiatiske markeder.

Globale handelsspændinger eskalerer med Kinas gengældelsestold

Kaosset på de indiske markeder er en del af et bredere globalt udsalg udløst af den amerikanske præsident Donald Trumps aggressive toldpolitikker, kaldet “Liberation Day” i en nylig meddelelse.

Trump hævdede, at disse toldsatser giver USA “stor forhandlingsstyrke”, men svaret har langt fra været positivt.

Kina gengældte med en massiv told på 34 % på alle amerikanske produkter, hvilket forstærkede frygten for en global handelskrig.

Nedfaldet var øjeblikkeligt, hvor japanske Nikkei 225 og Topix faldt med 7 %, hvilket medførte handelsstop og suspension af futures på grund af strømafbrydere.

Amerikanske futures faldt så meget som 1.500 point, mens frasalget strakte sig på tværs af aktivklasser, hvor råoliepriserne faldt til under $60 pr. tønde, og guld faldt med næsten 3 % til $3.037,79 fredag.

Wall Street førte til faldet, hvor S&P 500 sank til et lavpunkt i 11 måneder, og slettede en svimlende $5,4 billioner i markedsværdi over to sessioner.

Indekset faldt 6%, hvilket markerer det værste fald på én dag siden marts 2020, mens teknologigiganter som Tesla, Nvidia og Apple oplevede tocifrede eller betydelige fald.

Nasdaq 100 gik officielt ind på bjørnemarkedets territorium, hvilket forstærker bekymringen for, at fredagens styrt ville skræmme asiatiske jævnaldrende på mandag.

Den udbredte markedsnedsmeltning understreger ringvirkningerne af Trumps takststrategi, hvilket efterlader investorer på vej til yderligere volatilitet.

Indien søger indrømmelser, da usikkerhed truer

Mens Kina valgte gengældelse, indtager Indien og andre nationer en mere forsonende tilgang.

Ifølge Reuters søger lande som Japan, Mexico, Sydkorea og Indien indrømmelser fra USA i stedet for at indføre modtold.

Vietnam og Cambodja forhandler om lavere told eller forsinkelser, mens Storbritannien forfølger en bredere økonomisk aftale.

Denne diplomatiske strategi afspejler et forsøg på at afbøde virkningen af ​​Trumps politik, men usikkerheden omkring den globale handel fortsætter med at forurolige indenlandske investorer.

Efterhånden som nedtællingen til indtjeningssæsonen begynder, overvåger markedsobservatører nøje, hvordan disse spændinger vil forme Indiens økonomiske udsigter, med potentialet for langvarig volatilitet i horisonten.

Det indiske markeds svar fremhæver sammenhængen mellem globale finanser, hvor Dalal Street mærker vægten af ​​den internationale udvikling.

Investorerne er på kanten og afventer klarere signaler, efterhånden som handelsforhandlinger udfolder sig, og økonomiske data dukker op.

Indtil videre tjener det røde hav på tværs af de asiatiske markeder som en skarp påmindelse om de udfordringer, som Trumps toldregime udgør.