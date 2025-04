Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) får et stort hit mandag, efter at præsident Trump annoncerede endnu en 34% gensidig told på varer fra Kina.

BABA-aktierne er faldet mere end 10 % i dag og over 20 % i forhold til deres hidtil højeste niveau i midten af ​​marts, hvilket indikerer, at investorer i stigende grad er bekymrede over den potentielle indvirkning af Trumps nye handelspolitik på den kinesiske gigant.

Et dybere dyk ind i Alibabas forretning tyder dog på, at e-handels- og tech-giganten muligvis ikke er så udsat for Trump-tariffer, som mange tror.

BABAs globale skala beskytter den mod Trump-told

Alibaba er relativt bedre positioneret end nogle af sine rivaler med hensyn til evnen til at navigere i nye pligter, da Kina fortsat repræsenterer en større del af sin omsætning.

Mens Alibabas globale platform opererer i USA, kommer en betydelig del af salget fra andre internationale markeder.

USA er blot et af mange lande, hvor virksomheden driver forretning.

Denne brede globale tilstedeværelse og omfang gør Alibaba-aktier relativt mere isolerede fra virkningen af ​​Trumps tariffer.

Derudover giver BABA aktier i øjeblikket også et udbytte på 1,72 %, hvilket gør dem endnu mere spændende at eje, især hvis du satser på en potentiel recession inden udgangen af ​​2025.

Alibaba-produkter forbliver billigere end amerikanske alternativer

Investorer bør overveje at købe Alibaba-aktier efter den seneste tilbagetrækning, også fordi tungt udstyr, herunder læssere og traktorer, forbliver billigere på sin globale platform på trods af nye afgifter.

Denne prisfordel i forhold til amerikanske alternativer kan hjælpe med at opretholde BABAs salg i verdens største økonomi i kølvandet på en spirende handelskrig.

Tilsammen tyder disse faktorer på, at Alibabas produkter kan fortsætte med at sælge i USA, da firmaets eksponering for nye tariffer ikke er så stor. Så risikoen er overskuelig.

Bemærk, at Wall Street forbliver bullish på Alibaba-aktier på trods af Trump-tariffer, hvilket også har skabt kaos på teknologiaktier.

Konsensusvurderingen på BABA ligger i øjeblikket på “køb”.

AI positionerer BABA-aktier for yderligere opside

Alibaba-aktier kan være værd at købe på grund af svaghed, også fordi titanen fortsætter med at sprede sine vinger på det hurtigt voksende marked for kunstig intelligens.

Faktisk forventes virksomheden baseret i Hangzhou, Kina, at udrulle den seneste version af sin flagskibs AI-model, Qwen 3, i løbet af de næste tre til fire uger.

BABAs forpligtelse til AI fik endda Eric Jackson fra EMJ Capital til at kalde det en bedre AI-aktie end Nvidia i et nyligt interview med CNBC.

Den kunstige intelligens-relaterede styrke er allerede begyndt at vise sig i Alibabas økonomi, hvilket yderligere gør argumentet for at eje BABA-aktier i det nuværende miljø.

I februar rapporterede BABA næsten 49 milliarder yuan i nettoindkomst og 280 milliarder yuan i omsætning for sit tredje kvartal – begge komfortabelt foran analytikernes prognoser.