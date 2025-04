Her er, hvordan Trump-tariffer blev beregnet, og hvorfor eksperter rejser bekymringer med metoden?

Da præsident Donald Trump afslørede omfattende toldsatser mod USA’s handelspartnere, understregede han gentagne gange, at hvert lands sats var bestemt af en gensidig formel – beregnet til at afspejle langvarige handelsbarrierer pålagt amerikanske varer.

Metoden bag beregningerne forblev dog uklar indtil en senere afklaring fra Det Hvide Hus og uafhængig analyse foretaget af eksperter.

Metoden bag Trumps gensidige tariffer

Trumps administration formulerede de nye toldsatser ved at tage det amerikanske handelsunderskud med hvert land og dividere det med den samlede eksport, det land sendte til USA.

For at mildne virkningen blev det endelige tariftal derefter halveret.

Deutsche Bank bekræftede denne tilgang og bemærkede, at jo større et lands handelsunderskud over for USA, desto højere er toldsatsen under det nye system.

Det Hvide Hus offentliggjorde senere en forklaring af sin formel på den amerikanske handelsrepræsentants hjemmeside.

“Selvom det er komplekst, hvis ikke umuligt, individuelt at beregne handelsunderskudseffekterne af titusindvis af told-, regulerings-, skatte- og andre politikker i hvert land, kan deres kombinerede effekter proxies ved at beregne toldniveauet i overensstemmelse med at drive bilaterale handelsunderskud til nul,” sagde USTR.

“Hvis handelsunderskud er vedvarende på grund af toldmæssige og ikke-toldmæssige politikker og fundamentale forhold, så er den toldsats, der er i overensstemmelse med at udligne disse politikker og fundamentale forhold, gensidig og retfærdig,” tilføjede den.

Mens beregningerne inkluderede matematiske symboler, passede de i sidste ende med den handelsunderskudsbaserede tilgang, som tidligere var mistænkt.

BBCs Faisal Islam har postet formlen:

Økonomer udtrykker skepsis over formlens forsimplede karakter

Handelseksperter og økonomer har udtrykt skepsis over formlens forsimplede karakter.

Emily Kilcrease, direktør ved Center for a New American Security og tidligere assisterende assisterende amerikansk handelsrepræsentant, udtalte, at selvom administrationen havde brug for en hurtig løsning, ser denne metode ud til at være en “tilnærmelse”, der er i overensstemmelse med deres politiske mål.

Deutsche Bank skitserede tre store bekymringer med takstpolitikken:

For det første ser den amerikanske administration ud til primært at fokusere på at målrette mod lande med betydelige handelsunderskud med varer, mens tjenesteydelser forbliver udelukket fra overvejelse.

Denne tilgang bygger på en rigid formel snarere end en nuanceret evaluering af toldmæssige og ikke-toldmæssige barrierer.

For det andet er der en skarp kontrast mellem de seneste officielle udtalelser, der foreslår en grundig politisk gennemgang af bilaterale handelsforbindelser og den faktiske implementering af disse tariffer.

Denne uoverensstemmelse giver anledning til bekymring om administrationens politiske troværdighed fremover.

Markederne kan begynde at tvivle på, om større økonomiske beslutninger træffes gennem en velstruktureret proces.

For det tredje introducerer den metode, der anvendes til at beregne disse tariffer, et uforudsigeligt element i fremtidige handelsforhandlinger.

I stedet for at skitsere klare og specifikke politiske krav ser administrationen ud til at bruge told som et bredt instrument til at presse lande til at reducere handelsubalancer, hvilket giver plads til betydelig usikkerhed i de kommende forhandlinger.

Hvor hidtil uset er taksterne?

Shane Oliver, leder af investeringsstrategi hos AMP, sammenlignede det nuværende tarifmiljø med Smoot-Hawley Tariff Act fra 1930’erne, som forværrede den store depression.

Han vurderede, at Trumps seneste toldforanstaltninger kunne skubbe den amerikanske gennemsnitlige toldsats til over niveauer set i den æra, hvilket øger recessionsrisici.

Efterhånden som analytikere fordøjer det potentielle nedfald, vokser bekymringerne over global økonomisk stabilitet.

Deutsche Bank advarede om, at den tarifdrevne usikkerhed kunne svække den amerikanske dollar, mens Oliver foreslog, at den globale vækst kan aftage til omkring 2%, ned fra de nuværende 3%, afhængigt af gengældelse fra de berørte lande.

Kinas reaktion forventes at være særlig markant.

Hvis Beijing gengælder sig med modtold eller økonomiske foranstaltninger, kan det forværre forstyrrelser i forsyningskæden og yderligere destabilisere markederne.