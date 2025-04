Præsident Donald Trumps aggressive toldforanstaltninger kan hæmme den økonomiske vækst i eurozonen betydeligt og potentielt barbere mellem 0,5 og 1 procentpoint, ifølge Yannis Stournaras, guvernøren for den græske centralbank. Stournaras delte sine bekymringer i et interview med Financial Times offentliggjort mandag.

Hans kommentarer kommer, da EU-lande overvejer at godkende et første sæt af målrettede modforanstaltninger på op til 28 milliarder dollars af amerikansk import – lige fra tandtråd til diamanter – i de kommende dage, et svar på de eskalerende handelsspændinger.

Blokken med 27 nationer står over for 25 % importtold på stål og aluminium og biler, foruden Trumps annoncerede “gensidige” toldsatser på 20 % fra onsdag for næsten alle andre varer, hvilket skaber et komplekst og udfordrende handelsmiljø.

I sit interview med Financial Times advarede Stournaras om, at den voksende risiko for en global handelskrig kunne udløse et stort “negativt efterspørgselschok” i eurozonen, hvilket potentielt kan veje tungt på Europas økonomiske vækstudsigter.

“En bemærkelsesværdig negativ indvirkning på væksten kan føre til, at aktiviteten bliver meget svagere end forventet, hvilket trækker inflationen under vores mål,” sagde han til FT og understregede potentialet for en betydelig økonomisk nedtur.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har tidligere anslået, at en samlet amerikansk told på 25 % på europæisk import ville reducere væksten i euroområdet med 0,3 procentpoint i det første år.

Hvis EU skulle implementere modtold på USA, ville denne effekt stige til et halvt procentpoint, hvilket understreger potentialet for et selvforskyldt sår.

Stournaras understregede, at toldsatser grundlæggende er deflationære, hvor nogle af de amerikanske foranstaltninger er “værre end forventet”, hvilket skaber en “hidtil uset” grad af “global politisk usikkerhed,” ifølge Financial Times-rapporten.

Den 2. april afslørede Trump en basistold på 10 % på al import til USA, kombineret med højere told på snesevis af andre lande. Disse tariffer ser ud til at være rettet mod omkring 60 lande, hvilket i væsentlig grad forstyrrer de globale handelsstrømme.

Den amerikanske vareimport til EU udgjorde i alt 334 milliarder euro (365,6 milliarder dollars) i 2024, mens EU’s eksport til USA beløb sig til 532 milliarder euro, hvilket understreger den betydelige handelsubalance mellem de to økonomiske kraftcentre.