Den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina vækker alarmer på tværs af globale industrier, og kobber er ingen undtagelse.

Ivan Arriagada, administrerende direktør for Chiles Antofagasta, advarede for nylig om, at stigende tariffer kan have en langsigtet negativ indvirkning på kobberefterspørgslen, hvilket udgør risici for byggeindustrien og den igangværende overgang til en grøn økonomi.

Under en tale på CESCO-kobberkonferencen i Santiago fremhævede Arriagada, at præsident Donald Trumps nyligt annoncerede tariffer driver større usikkerhed på det finansielle marked.

Denne usikkerhed har allerede fået kobberpriserne til at falde kraftigt, med futures faldende til under $4,20 per pund, det laveste i fire måneder ifølge Trading Economics.

På trods af disse udfordringer udtrykte Arriagada forsigtig optimisme med hensyn til kobbermarkedets udbudsside.

“Kobber er en rigtig vare, så begrænsede forsyninger bør holde det oppe,” sagde han og understregede, at selvom efterspørgslen kan aftage på grund af økonomisk svaghed, kan udbudsbegrænsninger give en kritisk prisdæmpning.

Kobberefterspørgsel: Teknologi og grøn energi giver håb

Arriagada pegede også på nye teknologitendenser som en potentiel buffer mod faldende kobberforbrug.

I et interview med Reuters bemærkede han, at fremkomsten af ​​datacentre, vedvarende energiprojekter og kunstige intelligenssystemer genererer nye muligheder for efterspørgsel efter kobber, hvilket opvejer mulige fald i traditionelle sektorer som byggeri og fremstilling.

“AI og fremskridt inden for teknologi skaber nye krav til kobber, som vi kunne se udligne eventuelle mangler på mere konventionelle markeder,” sagde han.

Arriagada mener, at efterhånden som virksomheder verden over skifter mod grønnere teknologier og mere komplekse digitale infrastrukturer, vil brugen af ​​kobber ikke kun stabilisere sig, men endda kunne vokse betydeligt.

Chile er i stand til at overvinde toldstorm

Interessant nok foreslog Arriagada, at Trump-administrationens aggressive handelspolitik utilsigtet kunne skabe et gunstigt investeringsklima for kobberminedrift. Chile, verdens største kobberproducent, forbliver stort set upåvirket af potentielle amerikanske toldsatser på kobberimport.

“USA har brug for vores kobber,” understregede Arriagada og påpegede, at Amerika importerer mere end halvdelen af ​​sin kobberforsyning og opretholder et handelsunderskud med Chile. Denne økonomiske afhængighed kan hjælpe med at beskytte chilenske miner som Antofagasta fra de værste følger af globale handelsspændinger.

I betragtning af denne dynamik ser Arriagada et stærkt vækstpotentiale og driftsstabilitet for Antofagasta, selv når globale markeder står over for turbulens.

Efterhånden som verden i stigende grad omfavner elektriske køretøjer, vedvarende energi og digital transformation, er udsigterne for kobber – og Chiles førende rolle i dets forsyning – stadig kritiske at se.