Midt i voksende usikkerhed omkring forholdet mellem USA og Ukraine, er der stadig en fast forpligtelse til den krigshærgede nation i form af uformelle bånd, der er knyttet over tre års konflikt med Rusland.

I spidsen for denne anklage er Howard G. Buffett, en republikansk filantrop og søn af den legendariske investor Warren Buffett, som aflægger sit 18. besøg i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion i 2022.

Dette besøg kommer, da den nye amerikanske administration ledet af præsident Donald Trump udforsker en potentiel midlertidig våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, hvilket kaster en skygge over fremtiden for USA’s støtte til landet.

“We’re on Track”: Buffetts milliardforpligtelse til Ukraine

“Det ændrer ikke noget, vi gør. Vi er på rette spor,” fortalte Buffett til The Associated Press og understregede hans urokkelige dedikation. Han sagde, at hans fond er på vej til at overstige 1 milliard dollars i bistand til Ukraine i år.

Buffett udtrykte også skepsis over for udsigten til en varig fredsaftale og sagde, at udsigten er “umulig.”

“Putin ønsker det ikke, og han vil ikke respektere det,” sagde han.

Der er ingen nem måde at afslutte krigen på. Så vi bliver ved med det, så længe vi har brug for det.

Buffetts partnerskab med Ukraines økonomiminister

Associated Press fangede Buffett ombord på et tog sammen med Ukraines økonomiminister Yuliia Svyrydenko lørdag.

Deres fælles fokus på humanitær minerydning bragte dem sammen i 2023, og de har holdt tæt kontakt siden. Svyrydenko roste Buffett som “en af ​​Ukraines største venner.”

Buffett står sammen med talrige amerikanere fra hele USA’s politiske spektrum, som støtter Ukraines krigsindsats, det være sig gennem økonomisk bistand eller frivillig militærtjeneste.

Disse personer mener, at USA ikke har gjort nok for at hjælpe Ukraine med at besejre Rusland i løbet af de sidste par år.

Under dette besøg rejste Buffett og Svyrydenko til landets nordlige Sumy-region, hvor situationen er væsentligt forværret efter ukrainske styrkers tab af terræn i Ruslands Kursk-region.

De besøgte landsbyerne Popivka og Bobryk, der ligesom store dele af regionen ligger inden for en højrisikozone for landminer. Dele af området blev besat af russiske styrker i 2022 og anses nu for at være potentielt forurenet.

De besøgte også en lokal skole, der var blevet flyttet til en kælder, hvor børn nu studerer under udvidede luftangrebsalarmer og vidner om realiteterne i livet i en krigszone.

Fokus på humanitære behov: minerydning og infrastruktur

Buffetts fond, som koncentrerer sig om at imødekomme humanitære behov såsom landbrug, infrastruktur og minerydning, har bidraget med cirka 800 millioner dollars til Ukraine siden starten på den fuldskala invasion, herunder 175 millioner dollars dedikeret til humanitær minerydning.

Svyrydenkos ministerium er ansvarlig for at føre tilsyn med Ukraines humanitære minerydningsinfrastruktur, hvilket gør partnerskabet mellem de to til et vital.

“Han forstår udmærket, at hvis et land, der kan brødføde 400 millioner mennesker, ikke kan rydde sine marker og mister mindst 12 milliarder dollars af BNP hvert år på grund af udvundet jord, er det en stor udfordring,” sagde Svyrydenko om Buffett og understregede den langsigtede virkning af landmineforurening.

Krigens ar: landminer og økonomiske tab

Ifølge Ukraines økonomiministerium har landets landbrugssektor mistet 20,5 % af sin landbrugsjord siden invasionen som følge af landminer, besættelse og igangværende kampe.

Svimlende 139.000 kvadratkilometer (53.670 kvadrat miles) ukrainsk jord – et område, der er omtrent på størrelse med staten New York – er potentielt udvundet.

To tredjedele af dette område består af frugtbar landbrugsjord, hvor generationer af ukrainere har dyrket hvede.

Siden begyndelsen af ​​krigen er 335 mennesker blevet dræbt og 823 såret i minerelaterede hændelser, hvilket understreger den umiddelbare fare, som disse dødelige rester af krig udgør.

Det anslås, at 6,1 millioner mennesker bor i områder, der anses for at være i fare for forurening af landminer, en konstant påmindelse om konfliktens vedvarende virkning.

På trods af stenede forhold og voksende usikkerhed i USA udtrykte Buffett sin overbevisning om, at mange amerikanske lovgivere stadig opretholder principperne om frihed og demokrati og ikke vil opgive Ukraine, mens det kæmper for sin suverænitet.

“I sidste ende tror jeg, at USA vil gøre det rigtige, men det kan være en smertefuld proces, og der kan være mange flere ukrainere, der dør,” sagde han.

Buffett Foundation finansierede adskillige todelte amerikanske kongresdelegationer til Ukraine i 2023 og planlægger at bringe en anden gruppe i maj med det formål at fremme en dybere forståelse af situationen blandt amerikanske lovgivere.

Buffett, hvis fond har arbejdet i konfliktzoner i over to årtier, understregede vigtigheden af ​​at være vidne til forholdene på første hånd for fuldt ud at forstå krigens omfang.

Han mindede om en særlig virkningsfuld køretur fra Kharkiv til Borova, nær frontlinjen, hvor han passerede landsby efter landsby fladtrykt af russiske angreb.

Han tilføjede, at grusomheder begået i byer som Bucha, Borodyanka og Irpin, hvor russiske styrker blev anklaget for at torturere, voldtage og henrette civile, ofte bliver glemt uden for Ukraine.

Derfor er det vigtigt at dukke op. At høre det fra de mennesker, der lever det, er den eneste måde at virkelig forstå.