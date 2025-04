Elon Musks sociale medieplatform X, tidligere kendt som Twitter, har indgået en foreløbig aftale om at bilægge sin juridiske tvist med Twitch, en livestreamingtjeneste ejet af Amazon.

Handlen vedrører påstande om, at Twitch og flere andre virksomheder konspirerede om at tilbageholde annoncering fra X, hvilket fik platformen til at miste betydelige indtægter.

I en retssag i mandags informerede X en føderal dommer i Texas om, at den havde underskrevet et “memorandum of understanding” for at afvise sin retssag mod Twitch, betinget af, at datterselskabet opfylder visse ikke-oplyste betingelser inden udgangen af ​​2025.

X’s antitrust-sag

X anlagde oprindeligt retssagen i november og anklagede Twitch og næsten et dusin andre virksomheder for at overtræde antitrustlovgivningen ved at koordinere en boykot.

Ansøgningen hævdede, at virksomhederne handlede i samråd med World Federation of Advertisers (WFA) for bevidst at lede milliarder af dollars i annonceudgifter væk fra X.

Retssagen er en del af en bredere juridisk indsats fra X for at udfordre, hvad den hævder er en koordineret kampagne fra store annoncører og brancheorganer for at underminere platformens økonomiske ydeevne.

Twitch havde ikke indgivet et juridisk svar før forligsmeddelelsen.

Aftalen med Twitch følger et lignende skridt sidste år, der involverede Unilever.

I oktober afviste X frivilligt forbrugsvaregiganten fra retssagen, efter at de to parter havde indgået et forlig.

Unilever sagde på det tidspunkt, at X havde forpligtet sig til at “opfylde vores ansvarsstandarder for at sikre sikkerheden og ydeevnen af ​​vores mærker på platformen.”

Igangværende sager

Siden Musk købte platformen i oktober 2022, har X kæmpet med faldende annonceindtægter.

Mange annoncører reducerede eller satte deres udgifter på pause på grund af bekymringer om, at indholdsmoderering var blevet svækket under ny ledelse, hvilket førte til en højere risiko for, at annoncer vises sammen med kontroversielt eller skadeligt indhold.

Andre virksomheder, der er nævnt i den igangværende retssag, omfatter CVS, Pinterest og Colgate-Palmolive.

Retssagen fremhæver den fortsatte spænding mellem X og reklamebranchen, da platformen arbejder på at genopbygge annoncørernes tillid og indtægtsstrømme midt i den løbende undersøgelse af dens indholdspolitikker og modereringspraksis.

Elon Musk sælger X

I sidste måned meddelte Musk, at hans kunstige intelligens-firma, xAI, havde erhvervet den sociale medieplatform X i en aktietransaktion på 33 milliarder dollars.

Aftalen omfatter $12 milliarder i gæld, hvilket reelt hæver X’s værdiansættelse til $45 milliarder.

For at forklare rationalet bag fusionen udtalte Musk på X:

xAI og X’s futures hænger sammen. I dag tager vi officielt skridtet til at kombinere data, modeller, databehandling, distribution og talent.”

Musk sagde, at siden starten for to år siden er xAI dukket op som et af verdens førende AI-laboratorier, der har gjort fremskridt med “utilhørt hastighed og skala” med at bygge både modeller og datacentre.

Han bemærkede også, at X, som nu betjener over 600 millioner aktive brugere, der søger information i realtid, er “blevet omdannet til en af ​​de mest effektive virksomheder i verden”, hvilket positionerer det til fremtidig vækst.

Musk sagde, at aftalen værdi xAI til $80 milliarder og X til $33 milliarder.