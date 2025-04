De europæiske aktiemarkeder oplevede et velkomment pusterum i tirsdags, hvor de åbnede højere, efter at en fire-dages tabsrække havde ramt investorstemningen verden over.

Gevinsterne kommer dog med en stærk dosis forsigtighed, da den igangværende globale toldkonflikt og usikkerhed omkring den amerikanske præsident Donald Trumps næste skridt fortsat tynger markedets tillid.

09:11 CET handlede Stoxx 600-indekset ca. 1 % højere, med næsten alle sektorer tilbage i positivt territorium.

Store regionale indekser oplevede også fremgang, herunder Tysklands Dax (op 1,09 %), Frankrigs CAC 40 (op 1,66 %) og Italiens FTSE MIB (op 1,66 %).

I Spanien åbnede IBEX 35 op 0,52%, mens FTSE 100 i London også vendte tilbage til positivt territorium og steg 1,03%.

Denne roligere start på de europæiske markeder følger efter en brutal handelssession i mandags, selvom investorernes stemning fortsat er forsigtig, da den globale toldprat og usikkerhed om den amerikanske præsident Donald Trumps næste skridt fortsætter med at tynge tilliden.

“Investorer skal tage hver dag, som den kommer, og tirsdagen fik en god start… Råolie steg også med 1,2% til $61,45 per tønde, mens guld steg 1,8% højere til $3.028 pr. ounce,” bemærkede Russ Mould, investeringsdirektør hos AJ Bell, i en e-mail til Euronews.

Det er små gevinster i form af aktivbevægelser, men store gevinster for det bredere markeds tilstand givet det blodbad, vi har udholdt siden ‘Befrielsesdag’ i sidste uge. Stabiliseringen af ​​markederne vil blive hilst velkommen med åbne arme.

Mold foreslog også, at disse prisbevægelser skulle injicere noget tiltrængt positivitet i markederne, og hjælpe investorer med at lindre noget af angsten omkring skaden på deres porteføljer i løbet af den seneste uge.

“Markederne kan forblive skrøbelige i dage og uger fremover. Det ville kun kræve et nyt tegn på aggression fra Trump eller en handelspartner, der kæmper hårdt tilbage for at forårsage oprejsning igen. Markedsgenopretninger kan hurtigt miste momentum, hvis investorerne mister troen på et middel til den situation, der forårsagede det oprindelige salg,” advarede Mold.

De asiatiske markeder tager et opsving, men spændingen fortsætter

I mellemtiden, tidligt tirsdag, erklærede Kinas handelsministerium, at det ville “kæmpe til ende” og implementere uspecificerede modforanstaltninger mod USA for at beskytte sine egne interesser, efter at præsident Donald Trump truede med en yderligere told på 50% på kinesisk import.

Tidligt på eftermiddagen Tokyo-tid var Nikkei 225 steget med 5 % til 32.691,34, hvilket genvandt nogle af de seneste tab.

Hongkong formåede også at genvinde noget terræn, selvom det ikke var nær nok til at opveje mandagens ødelæggende fald på 13,2 %, som markerede Hang Sengs værste dag siden den asiatiske finanskrise i 1997.

Hang Seng steg 1,6 % til 20.140,78, mens Shanghai Composite-indekset sprang 0,9 % til 3.124,77.

Sydkoreas Kospi steg 0,1 % højere til 2.331,80, mens S&P/ASX 200 i Australien steg 1,7 % til 7.471,10.

Markederne i New Zealand og Australien oplevede også fremgang.

Amerikanske futures peger på gevinster: et glimt af håb eller en falsk daggry?

Amerikanske aktiefutures steg også, med de tre vigtigste benchmarks – S&P 500, Dow Jones Industrial Average og Nasdaq Composite – alle steg mere end 1%.

Dette følger en blandet præstation i den amerikanske session mandag aften, hvor Nasdaq opnåede en meget lille fremgang, mens S&P 500 kun var nede med 0,2 %.

Analytikere forbliver dog på vagt og stiller spørgsmålstegn ved holdbarheden af ​​det nuværende opsving. “Jeg ville ikke ligefrem satse huset på et varigt opspring, medmindre og indtil vi får et afgørende politisk omdrejningspunkt,” sagde Michael Brown, en senior forskningsstrateg hos Pepperstone, til Euronews.

Bøjningspunkt eller død kat hoppe? Markedets usikre fremtid

Richard Hunter, chef for markeder hos Interactive Investor, gentog Browns følelser og bemærkede, at investorernes skævhed og volatilitet fortsat er høj.

“Bevægelserne var relativt godartede sammenlignet med de seneste dages erfaringer, men under motorhjelmen var der vilde svingninger, hvor Dow Jones-indekset postede sit største intradag-udsving nogensinde. Tidlige rapporter, der tilsyneladende stammede fra sociale medier, antydede, at en pause på tarifferne var nært forestående, hvilket sendte markederne højere, kun for at dette skulle blive efterfulgt af en eventuel tilbagevisning fra det Hvide Hus, som kunne blive afvist af et hurtigt tilbageslag. kommentarer fra præsidenten, der truede med at eskalere toldsatserne mod Kina endnu mere, holdt globale investorer på høj vagt,” sagde Hunter i en e-mail-note til Euronews.

Han bemærkede endvidere, at de tidligere fald i priserne på obligationer og guld på dagen blev “tilskrevet investorer, der skulle rejse midler til margin calls for at dække deres tab andre steder.

Denne rotation er set før og kan vise sig at være en selvforstærkende cyklus og er en, der kunne lægge yderligere pres, hvis det var nødvendigt, på markederne globalt.”

Hunter understregede også vanskeligheden ved at afgøre, om de reducerede markedsfald repræsenterer et ægte omdrejningspunkt eller blot et klassisk “død kattespring.”

“Volatiliteten inden for den amerikanske handelssession tyder især på, at begge dele er mulige, især da yderligere takstmeddelelser vil følge, som kan flytte stemningen i begge retninger. Faktisk har mange investorer bemærket – med en vis forbitrelse – at i modsætning til tidligere kriser, hvor en sammenstrømning af faktorer kom sammen for at forårsage ekstrem markedssvaghed, skyldes dette sæt begivenheder i høj grad kun én persons handlinger, som kun er prisgivet af en persons barmhjertighed. Præsident, og det voksende tilbageslag, som USA begynder at opleve i form af gengældelsestariffer og stadig mere aggressiv retorik, er ikke engang i nærheden af ​​slutningen af ​​begyndelsen,” advarede han.

Endelig, på trods af at den sluttede marginalt højere på dagen, er Nasdaq fortsat nede med 19,2 % indtil videre i år og fast i bjørnemarkedets territorium med et fald på 23 % siden det relativt nylige rekordhøjde, hvilket yderligere beviser, at opsvinget kan blive kortvarigt.

I mellemtiden er S&P 500 og Dow Jones faldet med henholdsvis 14 % og 10,8 % i år til dato.

Global påvirkning: råvarer og handelsforbindelser under pres

Analytikeren fremhævede den igangværende afhængighed, som de asiatiske markeder har af samtaler med USA for at fremskridt med succes, og udtalte, “rallyet ser ud til at være baseret på håb om, at samtalerne med USA i de kommende dage vil resultere i nogle indrømmelser, hvor økonomien i høj grad er afhængig af eksport, hvor staterne er en vigtig og vigtig handelspartner.”

Han tilføjede også, “Kina øgede også sin egen gengældelsesretorik og viser kun få tegn på at bukke under for præsidentens trusler. Det har lovet sine egne endnu uspecificerede modforanstaltninger ud over de allerede annoncerede takster, sideløbende med hvilke der er mulighed for yderligere statslig stimulans til at understøtte den indenlandske økonomi. generelt, hvor olie som f.eks. allerede er faldet med 13 % i år.”