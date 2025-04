Kryptoverdenen er blevet brændt af meme-mønthype-cyklusser – prangende lanceringer, skyhøje stigninger og uundgåelige nedbrud.

På denne baggrund vil USD1, stablecoinen lanceret af World Liberty Financial, en decentraliseret finansiel virksomhed støttet af præsident Donald Trump og hans familie, gå ind på et stadig mere overfyldt marked.

Dette har fået eksperter til at stille spørgsmålstegn ved, om en højprofileret stablecoin kan tilbyde et mere pålideligt alternativ til dem, der er skeptiske over for krypto som en aktivklasse, samt genoprette troen på stablecoin-markedet, et marked, der er afgørende for succesen for kryptovalutaindustrien – eller om det er bestemt til at blive blot endnu et risikabelt spil.

I et e-mail-interview med Invezz bemærker Steven Pu, medstifter af Taraxa, en lag-1 blockchain-platform, at USD1’s succes med at genoprette tilliden afhænger af gennemsigtige operationer, regelmæssige revisioner og streng overholdelse af regulatoriske standarder – en langt større opgave end at lancere en typisk meme-mønt.

“Den magt, som USD1 har over det amerikanske samfund, gør det til et unikt og kraftfuldt værktøj i kryptovaluta-området, men med den magt følger øget ansvar. Hvis man ikke opfylder forventningerne, vil det have konsekvenser langt ud over typiske markedsskuffelser, hvilket påvirker investorernes tillid og offentlighedens opfattelse i meget større skala, ” siger han.

Om potentialet ved USD1 for at øge tilliden til stablecoin-markedet

Invezz: Kryptovalutamarkedet har oplevet betydelige tillidsproblemer på grund af meme-mønternes volatilitet. Hvordan ser du i denne sammenhæng potentialet for USD1 stablecoin til at genoprette den mistede tillid?

Introduktionen af ​​USD1, en stablecoin, der efter sigende er støttet af kortfristede amerikanske statsobligationer, amerikanske dollarindskud og andre likvide ækvivalenter, har til formål at give et stabilt digitalt aktiv.

Dette er dog ikke nyt – mange stablecoins understøttes på denne måde.

I stedet for at være en innovation, er det et krav at vinde brugernes tillid – især efter det spektakulære fald af algoritmiske stablecoins med Luna Terra-skandalen.

En sådan opbakning kan give brugerne tillid til møntens værdistabilitet, hvilket potentielt genskaber tilliden blandt investorer, der søger mindre volatile muligheder.

Effektiviteten af ​​USD1 til at genoprette tilliden vil dog afhænge af gennemsigtige operationer, regelmæssige revisioner og overholdelse af regulatoriske standarder, hvilket er en meget større operation end en memecoin-lancering.

Invezz: Tror du, at offentlighedens opfattelse af celebrity-støttede tokens er blevet permanent beskadiget af nylige mememøntfejl?

Foreningen af ​​kryptovalutaer med berømtheder har været et tveægget sværd.

Selvom berømtheder kan give betydelig opmærksomhed, har nylige fejl i meme-mønter knyttet til offentlige personer ført til skepsis.

Lad os ikke glemme Katy Perry NFT-kollektionen, der varsler cykeltoppen.

Offentlighedens opfattelse af celebrity-støttede tokens er blevet påvirket, hvilket gør investorerne mere forsigtige.

For USD1, på trods af dets opbakning, betyder involveringen af ​​højt profilerede personer, at det skal arbejde flittigt for at etablere troværdighed ud over berømthedsforeningen.

Berømtheder vækker opmærksomhed, men eksperter skaber tillid.

Hvilke funktioner skal USD1 have for at skabe troværdighed?

Invezz: Hvilke specifikke funktioner eller implementeringer ville være afgørende for, at USD1 kan etablere troværdighed og få markedsadoption?

For at USD1 kan opnå markedsadoption og etablere troværdighed, er flere nøglefunktioner afgørende.

For det første er gennemsigtighed afgørende med klar offentliggørelse af reservebeholdninger og regelmæssige tredjepartsrevisioner for at verificere de understøttende aktiver.

Overholdelse af lovgivningen er også et must, hvilket kræver overholdelse af finansielle regler og erhvervelse af nødvendige licenser for at fungere lovligt.

Derudover er sikkerhed i højsædet, med robuste foranstaltninger på plads for at beskytte mod hacks og beskytte brugernes aktiver.

Likviditet skal også sikres for at lette sømløse transaktioner og indløsninger, mens en sund ledelsesstruktur ledet af erfarne finansielle og teknologiske fagfolk er nødvendig for at opbygge tillid og troværdighed på lang sigt.

Regeringens støtte til USD1 – et tveægget sværd

Invezz: Hvad er de største potentielle faldgruber, som USD1 bør undgå for at bevare offentlighedens tillid?

For at bevare offentlighedens tillid skal USD1 være forsigtig med flere potentielle faldgruber.

Manglende gennemsigtighed er en væsentlig risiko; undladelse af at give klare oplysninger om reserver og operationer kan udhule tilliden, især når brugere kan stille spørgsmålstegn ved, hvorfor de skal vælge USD1 frem for den allerede digitale og bredt betroede USD.

Manglende overholdelse af lovgivningen er en anden bekymring. At operere uden de korrekte myndighedsgodkendelser kan føre til juridiske udfordringer og tab af troværdighed.

I betragtning af USD1’s statsstøttede karakter kan enhver afvigelse fra regulatorisk perfektion fremme en følelse af hykleri og underminere troen på institutionerne bag.

Derudover kan dårlig risikostyring skabe ustabilitet. Utilstrækkelige foranstaltninger til at håndtere markedsmæssige, operationelle og teknologiske risici ville kun invitere til sammenligninger med tidligere fiaskoer som FTX.

Endelig kan over-lovende skade omdømmet alvorligt.

Den magt, som USD1 har over det amerikanske samfund, gør det til et unikt og kraftfuldt værktøj i kryptovaluta-området, men med den magt følger øget ansvar.

Undladelse af at leve op til forventningerne vil få konsekvenser langt ud over typiske markedsskuffelser, hvilket påvirker investorernes tillid og offentlighedens opfattelse i meget større skala.

Kunne USD1 blive et almindeligt produkt, eller vil det forblive et nichetilbud?

Invezz: Hvilke faktorer vil efter din mening afgøre, om USD1 bliver en mainstream stablecoin eller et nicheprodukt?

Flere faktorer vil afgøre, om USD1 bliver en mainstream stablecoin eller forbliver et nicheprodukt.

Markedets efterspørgsel spiller en afgørende rolle, især i hvor høj grad der er efterspørgsel efter en anden stablecoin på et allerede overfyldt marked.

En anden nøglefaktor er dens konkurrencefordel; givet den begrænsede tilgængelige information, er det udfordrende at identificere, hvilke unikke fordele USD1 tilbyder ud over indflydelsen fra institutionerne bag.

Det regulatoriske miljø vil også have en betydelig indvirkning på dets succes, hvor evnen til at navigere og efterleve nye regler på tværs af forskellige jurisdiktioner er afgørende.

Derudover vil partnerskaber og integrationer med finansielle institutioner, børser og betalingsplatforme være afgørende for at forbedre brugervenligheden og sikre bredere anvendelse.

Endelig er brugertillid og -adoption afgørende, da opbygning af en stærk brugerbase gennem pålidelig ydeevne og positive oplevelser vil være afgørende for langsigtet succes.