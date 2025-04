Kina har udstedt en streng advarsel til USA, der fordømmer trusler om at eskalere toldsatser og forpligter sig til at gengælde, hvis Washington følger op.

Denne kompromisløse holdning intensiverer den igangværende handelskrig mellem verdens to største økonomier og dæmper håbet om en hurtig løsning.

“Den amerikanske trussel om at eskalere toldsatser på Kina er en fejl oven på en fejltagelse, som endnu en gang afslører USA’s afpressende natur,” sagde det kinesiske handelsministerium i en stærkt formuleret erklæring tirsdag.

Hvis USA insisterer på sin egen vej, vil Kina kæmpe til det sidste.

Det kinesiske svar kom kun få timer efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, lovede at lægge yderligere 50 % importafgifter på Kina, medmindre landet trækker sine gengældelsesafgifter tilbage mod hans tidligere afgifter.

Denne direkte reaktion antyder, at Kina har til hensigt at modstå Trumps pres, hvilket øger udsigten til en langvarig og skadelig konflikt.

“Retorikken fra Kina er stærk. Uden at Trump bakker op, kan investorerne blive nødt til at forberede sig på handelsafkobling mellem begge lande,” sagde Michelle Lam, Greater China-økonom hos Societe Generale SA, og fremhævede potentialet for et væsentligt skift i det globale økonomiske landskab.

Yuan svækkes, aktier stiger: Markedsvolatiliteten fortsætter

Copy link to section

Kinas onshore yuan faldt til det svageste niveau siden 2023, efter at den kinesiske centralbank lettede sin kontrol med valutaen, mens en målestok for kinesiske aktier noteret i Hong Kong steg hele 3,7 % efter at have oplevet sin værste dag siden finanskrisen i mandags, da landets statsstøttede fonde lovede at støtte markedet.

Denne volatilitet understreger usikkerheden omkring handelskonflikten og dens potentielle indvirkning på den kinesiske økonomi.

Fordobling: Trumps kumulative toldpåvirkning

Copy link to section

Trumps seneste trussel ville komme oven på den “gensidige” told på 34 %, der skulle begynde den 9. april, samt en afgift på 20 %, der blev implementeret tidligere i år, ifølge en embedsmand i Det Hvide Hus.

Dette ville bringe den kumulative told, der blev annonceret i år, op på svimlende 104 %, hvilket reelt ville fordoble importprisen for enhver vare, der sendes fra Kina til USA, et skridt, der sandsynligvis ville få betydelige konsekvenser for begge økonomier.

Det kinesiske handelsministerium opfordrede også til dialog for at løse tvister i sin erklæring, selvom Trump mandag sagde, at “alle samtaler med Kina” om et møde vil blive afsluttet, hvis Beijing ikke griber ind, uden at specificere, hvad der ville være påkrævet.

Optrapningen af ​​spændinger dæmper udsigten til et forestående lederskab.

Trump har ikke talt med den kinesiske præsident, Xi Jinping, siden han vendte tilbage til Det Hvide Hus, hvilket markerer den længste periode uden kommunikation mellem en amerikansk præsident og hans kinesiske modpart efter indsættelsen i 20 år, hvilket understreger det anstrengte forhold mellem de to lande.

Tidligere på ugen offentliggjorde kommunistpartiets officielle avis en lederartikel, der erklærede, at Beijing ikke længere “klynger sig til illusioner” om at indgå en aftale.

Xi har lovet at øge det indenlandske forbrug, idet han anerkender, at tolden forventes at skade eksporten, en sektor, der er ansvarlig for en tredjedel af Kinas økonomiske vækst sidste år.

Ifølge Bloomberg forudsiger Ding Shuang, cheføkonom for Greater China & North Asia hos Standard Chartered, at Kina vil reagere på alle nye amerikanske toldsatser med tilsvarende foranstaltninger, idet han hævder, at eventuelle nye afgifter fra USA vil have en begrænset indvirkning på den asiatiske nation.

“Den marginale effekt af at hæve tolden yderligere fra det eksisterende niveau på omkring 65% vil skrumpe,” sagde han om yderligere amerikanske toldsatser.

Det meste af kinesisk eksport til USA er allerede blevet påvirket. For varer, der ikke er prisfølsomme, vil tarifferne ikke fungere, uanset hvor høje de går.

USA ‘hegemoni’: Kina forsvarer sine interesser

Copy link to section

Som svar på det seneste amerikanske træk hævdede Kinas ambassade i Washington, at amerikanske trusler og pres er “ikke den rigtige måde at engagere sig på” med Kina, og at nationen vil forsvare sine interesser.

“Det amerikanske hegemoniske træk i “gensidighedens” navn tjener dets egoistiske interesser på bekostning af andre landes legitime interesser og sætter “Amerika først” over internationale regler,” sagde ambassadens talsmand Liu Pengyu og signalerede Kinas vilje til at beskytte sin økonomiske suverænitet.