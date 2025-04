Ripple køber Hidden Road for $1,25 mia., hvilket markerer et af kryptos største M&A-træk

Ripple sagde tirsdag, at det er gået med til at erhverve Hidden Road for 1,25 milliarder dollars, hvilket markerer kryptofirmaets største opkøb til dato og en af ​​de største handler i sektoren for digitale aktiver.

Hidden Road blev grundlagt i 2018 og leverer clearing-, finansierings- og prime brokerage-tjenester på tværs af flere aktivklasser, herunder udenlandsk valuta, digitale aktiver, derivater, swaps og fast indkomst.

Firmaet clearer i øjeblikket over $3 billioner årligt for mere end 300 institutionelle kunder, herunder hedgefonde.

Aftalen overgår Stripes køb af Bridge for 1,1 milliarder dollar tidligere på året og signalerer Ripples dybere fokus på infrastruktur til støtte for institutionel adoption af krypto.

Detaljer om Ripple-Hidden road-aftalen

Copy link to section

Opkøbet styrker Ripple USD’s (RLUSD) status som en enterprise-grade, USD-støttet stablecoin med real-world utility, da Hidden Road planlægger at bruge den som sikkerhed på tværs af sine prime brokerage-tjenester.

Dette træk positionerer RLUSD som den første stabile mønt, der understøtter effektiv krydsmargining mellem digitale aktiver og traditionelle finansielle markeder.

Som en del af partnerskabet vil Hidden Road flytte sine post-trade operationer til XRP Ledger (XRPL), med det formål at strømline arbejdsgange og reducere omkostningerne, hvilket fremhæver XRPLs potentiale som en foretrukken blockchain for institutionel DeFi.

Ripple forventer også at udnytte denne integration til at forbedre omkostningseffektiviteten og likviditeten i sin grænseoverskridende betalingsplatform, Ripple Payments, og samtidig tilbyde depotløsninger af institutionel kvalitet til Hidden Roads kunder.

“Med nye ressourcer, licenser og øget risikokapital vil denne aftale frigøre betydelig vækst i Hidden Roads forretning, hvilket giver os mulighed for at øge kapaciteten til vores kundebase, udvide til nye produkter og servicere flere markeder og aktivklasser,” siger Marc Asch, grundlægger og administrerende direktør for Hidden Road.

Købet er betinget af myndighedsgodkendelser, og transaktionen forventes afsluttet i tredje kvartal af 2025.

Tiltaget kommer kort efter, at Ripple sikrede sig en vigtig juridisk sejr, da US Securities and Exchange Commission droppede en langvarig retssag, der havde anklaget firmaet for at gennemføre et uregistreret værdipapirudbud.

Resolutionen fjernede et stort overhæng for virksomheden og kunne bane vejen for mere aggressiv ekspansion.

Forbedring af regulatorisk klima for krypto

Copy link to section

Den bredere kryptosektor er også blevet styrket af genvalget af Donald Trump, som har udtrykt støtte til digitale aktiver og lovet mere gunstige reguleringspolitikker.

“Vi er ved et omdrejningspunkt for den næste fase af adoption af digitale aktiver – det amerikanske marked er faktisk åbent for første gang på grund af det regulatoriske overhæng fra det tidligere SEC, der er ved at være slut, og markedet er ved at modnes for at imødekomme behovene for traditionel finansiering,” sagde Brad Garlinghouse, administrerende direktør for Ripple.

Med denne medvind fortsætter vi med at forfølge muligheder for at transformere rummet massivt, udnytte vores position og styrkerne ved XRP til at accelerere vores forretning og forbedre vores nuværende løsninger og teknologi.”