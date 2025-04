Tesla-aktien vendte tilbage med 5 % tirsdag: analytikere ser mere opadrettet forude

Tesla-aktien steg tirsdag morgen og steg mere omkring 5 % i den tidlige handel, da investorerne søgte tegn på stabilitet efter et kraftigt fald i den seneste uge.

Aktiens stigning falder sammen med et bredere opsving på markedet, efter præsident Trumps Truth Social-indlæg tirsdag om et “godt opkald” med Sydkoreas fungerende præsident og Kinas tilsyneladende iver efter at indgå en aftale.

Elbilproducentens aktier havde været under betydeligt pres siden præsident Donald Trumps annoncering af højere end forventet tariffer, på trods af Teslas relativt begrænsede eksponering for politikken sammenlignet med nogle traditionelle bilproducenter.

Midt på formiddagen handlede Tesla-aktierne til $244,65, en stigning på omkring 5%.

S&P 500 og Dow Jones Industrial Average vandt også terræn og steg henholdsvis 2,8 % og 2,6 %.

Forud for tirsdagens rally var Tesla-aktien faldet 17,5 % i forhold til de foregående tre sessioner.

Morgan Stanley er fortsat optimistisk på Tesla

Copy link to section

På trods af den seneste volatilitet fortsætter Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas med at vurdere Tesla som et “Topvalg” med en overvægtsvurdering og et prismål på $410.

I et notat til kunderne understregede Jonas, at Teslas værditilbud rækker langt ud over elbilsegmentet, som han beskrev som et stigende pres.

“Teslas evner inden for nøgleområder af fysisk AI, herunder data, robotteknologi, energilagring, computer, produktion og rum/kommunikation/netværk/infrastruktur tilbyder vækst- og marginmuligheder, der i høj grad overstiger den traditionelle elbilvirksomhed,” skrev Jonas.

Han bemærkede, at Tesla kunne spille en mere fremtrædende rolle i sektorer knyttet til national sikkerhed, især da autonome teknologier udvikler sig og krydser regerings- og forsvarsbehov.

Jonas pegede på en stigende investorinteresse for dual-use potentialet i autonome systemer.

Når han ser fremad, foreslog han, at Tesla kan nå milepæle i 2025, der yderligere styrker sin position i det bredere AI-drevne industrielle landskab.

“Evnen til at ‘producere’ arbejdskraft på en fabrik… da maskiner fremstiller maskiner med minimal menneskelig indgriben, kan ændre historiske målinger såsom afhængighedsforhold, pensionsalder og BNP per indbygger,” skrev Jonas og understregede de langsigtede implikationer af automatisering og avanceret produktion.

Musk og Trump bromancer forbi?

Copy link to section

Elon Musk fremsatte direkte, men i sidste ende mislykkede, appeller til præsident Trump i weekenden om at vende de omfattende toldsatser, der blev afsløret i sidste uge, ifølge Washington Post, der citerer to kilder, der er fortrolige med sagen.

Dette markerer den mest højprofilerede splid mellem Musk og Trump til dato.

Sammenstødet kommer efter, at Trump annoncerede en 10% basistold på al amerikansk import, med stejlere told rettet mod specifikke lande.

Musk, der har rådgivet administrationen om omkostningsbesparelser gennem sin rolle i det nye “Department of Government Efficiency”, pressede på for nul told mellem USA og Europa under en virtuel optræden ved et League Party-arrangement i Firenze i weekenden.

Tesla, i mellemtiden, fortsætter med at stå over for investor-blowback.

Det kvartalsvise salg er faldet kraftigt, og aktierne lukkede mandag til 233,29 USD, hvilket er et fald på over 42% år-til-dato.

Musks personlige formue har fået et voldsomt hit og faldt 4,4 milliarder dollars alene mandag, hvilket bringer hans år-til-dato tab til 134,7 milliarder dollar ifølge Bloomberg Billionaires Index.