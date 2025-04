Handelsspændingerne mellem USA og Kina tog en stor drejning i mandags, da Det Hvide Hus bekræftede en gennemgribende told på 104 % på udvalgte kinesiske importvarer, hvilket eskalerede en allerede ustabil konflikt mellem verdens to største økonomier.

Ifølge Fox Business-reporter Edward Lawrence meddelte pressesekretær i Det Hvide Hus, Karine Jean-Pierre, at de nye toldforanstaltninger ville træde i kraft ved middagstid Eastern Time den 9. april, efter at Kina nægtede at rulle sine gengældelsestold tilbage på amerikanske varer.

“Den ekstra takst på 104 % vil blive opkrævet fra i morgen, den 9. april,” sagde Jean-Pierre og understregede bestemt Washingtons skærpede holdning.

Denne dramatiske eskalering følger præsident Donald Trumps advarsel i sidste uge om, at straffeforanstaltninger ville blive indført, hvis Beijing ikke fjerner sine 34 % gengældelsestakster.

Da Kina holdt stand, reagerede USA med en kraftig stigning i tolden, hvilket yderligere opildnede handelskonflikten og sendte nye chokbølger gennem i forvejen nervøse finansmarkeder.

Udmeldingen kommer kort efter, at præsident Trump signalerede, at han ventede på et svar fra Kina, før han tog drastiske skridt.

Mens Trump lod døren stå åben for forhandlinger, gjorde embedsmænd det klart, at Kina ikke ville blive prioriteret i nogen kommende handelsforhandlinger, hvilket understregede et strategisk skift i amerikansk politik.

Efter Trumps første takstmeddelelse den 2. april oplevede de globale markeder et beskedent opsving efter et stejlt frasalg, der slettede billioner af dollars i værdi den foregående uge.

Amerikanske aktier formåede at slå nogle stigninger tilbage, men analytikere advarer om, at eskalerende handelsfjendtligheder kan udløse fornyet volatilitet, skade investorernes stemning og bremse den globale økonomiske vækst.

Den nye 104 %-takstforanstaltning øger de eksisterende barrierer markant. Tidligere havde Trump indført en told på 10 % på næsten al import til USA, og yderligere told – der potentielt når op på 50 % – er sat til at udrulle over for flere handelspartnere fra den 9. april.

Denne hårde tilgang har givet anledning til bekymring blandt erhvervsgrupper og økonomer om stigende omkostninger for amerikanske forbrugere og virksomheder, der er afhængige af kinesiske varer.

Beijing har nægtet at kapitulere

Kinesiske embedsmænd stemplede Washingtons seneste handlinger som “afpresning” og svor at “kæmpe til enden” for at beskytte deres interesser.

Den kinesiske regering understregede, at den er parat til at gengælde med modforanstaltninger, hvis det er nødvendigt, hvilket giver næring til frygten for en fuldskala handelskrig med globale konsekvenser.

Trods den skarpe retorik antydede Trump muligheden for at nå til enighed.

“Kina ønsker også dårligt at lave en aftale, men de ved ikke, hvordan de skal få den i gang. Vi venter på dem,” sagde præsidenten og antydede, at diplomati fortsat er en potentiel vej frem – om end en fjern en for nu.

Med stigende spændinger er alle øjne nu rettet mod Beijings næste træk.

Nedfaldet fra denne seneste eskalering kan have varig indvirkning ikke kun på handelsforbindelserne mellem USA og Kina, men også på den bredere globale økonomi.