Usikkerheden lurer over svaghed i sølvprisen, da eksperter siger, at den bearishne tendens kan fortsætte

Det er blevet stadig sværere at måle sværhedsgraden af ​​svaghederne i sølvpriserne efter sidste uges fald.

Metallet var et af de værst ramte på grund af den igangværende handelskrig mellem USA og Kina.

Sølvpriserne oplevede et markant fald og faldt 7 % fredag ​​for at nå et 7-måneders lavpunkt på $28,3 per ounce mandag.

I skrivende stund steg metallet 2% til $30,207 en ounce på COMEX, og kom sig noget efter det seneste frasalg på markedet.

“Siden sidste onsdag har faldet i sølv været godt 16%, hvilket betyder, at sølvprisen er faldet næsten lige så meget som olieprisen,” sagde Carsten Fritsch, råvareanalytiker hos Commerzbank AG.

Guld/sølv forholdet overstiger 100

Guld/sølv-forholdet, som repræsenterer mængden af ​​sølv, der kræves for at købe en ounce guld, oplevede en betydelig stigning og oversteg 100-mærket.

Denne bemærkelsesværdige begivenhed markerede første gang, at forholdet havde nået sådanne højder siden midten af ​​2020.

Det tidligere tilfælde af forholdet over 100 faldt sammen med begyndelsen af ​​coronavirus-pandemien.

I denne periode stod sølvprisen over for et betydeligt nedadgående pres, primært på grund af den globale økonomiske usikkerhed og markedsvolatilitet forårsaget af pandemien.

I modsætning til guld er sølv også et industrielt metal, hvilket er en af ​​årsagerne til det kraftige fald siden sidste uge.

“Fordelen for det hvide metal kan være begrænset på grund af investorer, der likviderer positioner for at sikre overskud, muligvis dækker tab eller marginkrav på faldende værdiansættelser af aktiver, drevet af bekymringer om en global handelskrig,” sagde Lallalit Srijandorn, redaktør på FXstreet, i en rapport.

Ikke desto mindre kan den svagere greenback være med til at begrænse tabene i USD-denominerede råvarepriser.

Er du ikke et metal i en sikker havn?

Udvidelsen af ​​guld/sølv-forholdet har indikeret, at sølv måske ikke er et sikkert metal i tider med “skarpt stigende risikoaversion eller stigende frygt for recession, men opfører sig som en cyklisk råvare,” sagde Fritsch.

Årsagen til dette er den store betydning af industriel efterspørgsel, som er steget markant i de senere år og nu udgør næsten 60 % af den samlede sølvefterspørgsel.

“Den industrielle efterspørgsel er derfor både en velsignelse og en forbandelse for sølv,” tilføjede han.

Den stigende efterspørgsel efter applikationer, der understøtter generering og udnyttelse af klimaneutral energi, såsom solceller og e-mobilitet, er et tveægget sværd.

På den ene side udgør det en betydelig mulighed for vækst og udvikling, drevet af det globale skift mod bæredygtige energikilder.

På den anden side gør denne sektors tætte bånd til den samlede økonomi den meget modtagelig over for udsving i markedsstemningen og økonomiske nedture.

I tider med økonomisk usikkerhed og øget risikoaversion, som det er tilfældet i øjeblikket, kan investeringer i vedvarende energiprojekter falde. Dette vil sandsynligvis trække sølvpriserne ned.

Fritsch sagde:

Det er derfor umuligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvor længe svagheden i sølvpriserne vil fortsætte.

Sølv pris udsigt

Det daglige diagram viser, at bearish sentiment på sølvmarkedet sandsynligvis vil fortsætte, da prisen forbliver begrænset under det centrale 100-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), ifølge FXstreets Srijandorn.

14-dages Relative Strength Index (RSI) er i øjeblikket omkring 32,70, hvilket er under midterlinjen.

Dette understøtter yderligere det nuværende nedadgående momentum og indikerer, at sælgere sandsynligvis vil forblive i kontrol i den nærmeste fremtid.

XAG/USD’s oprindelige nedsidemål er placeret på det psykologiske niveau på $30,00, sagde Srijandorn.

Skulle dette niveau blive overtrådt, er de næste støtteniveauer på $28,80 (det laveste niveau den 20. december 2024) og $28,31 (det laveste niveau den 7. april), tilføjede hun.