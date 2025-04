Amazon annullerer nogle ordrer fra Kina på grund af Trump-toldbekymringer

Amazon.com Inc. har annulleret ordrer på produkter fremstillet i Kina og andre asiatiske lande, ifølge en Bloomberg-rapport.

Tiltaget ses som en direkte reaktion på omfattende toldsatser, som den amerikanske præsident Donald Trump har pålagt

Aflysningerne, der involverer varer som strandstole, scootere og klimaanlæg, signalerer e-handelsgigantens bestræbelser på at reducere eksponeringen for stigende importomkostninger.

Aflysningerne begyndte kort efter Trumps meddelelse den 2. april rettet mod import fra over 180 lande og territorier, herunder store produktionscentre som Kina, Vietnam og Thailand.

Rapporten citerede en langvarig leverandør, som modtog en annulleringsmeddelelse for en ordre på 500.000 dollars på Kina-fremstillede strandstole, sagde, at e-mailen fra Amazon hævdede, at ordren var blevet afgivet “ved en fejl” og ikke skulle sendes.

Sælgeren, der nu står tilbage med usolgt inventar og fabriksregninger, kaldte flytningen for hidtil uset i over et årti med samarbejde med Amazon.

Scott Miller, en tidligere Amazon-leverandørchef og nu administrerende direktør for e-handelskonsulentfirmaet pdPlus, bekræftede over for forretningspublikationen, at flere kunder har oplevet lignende annulleringer for direkte importordrer.

Disse transaktioner, hvor Amazon er den registrerede importør, lægger tarifferne på virksomheden.

At trække tilbage på sådanne ordrer flytter omkostningsbyrden til leverandører, hvis de vælger at importere varer selv.

“Amazon har virkelig alle kortene,” sagde Miller. “Den eneste reelle udvej, sælgere har, er enten at sælge denne beholdning i andre lande med lavere avancer eller forsøge at arbejde med andre detailhandlere.”

Amazons spil for at undgå Trumps told

Omtrent 40% af Amazons salg kommer fra direkte køb fra leverandører.

Resten bliver opfyldt af uafhængige købmænd, der bruger Amazons platform og logistiktjenester.

Ved at skære ned på direkte importordrer reducerer Amazon sit eget toldansvar og skubber samtidig risikoen nedstrøms til leverandørerne.

Virksomheden anerkendte handelsspændinger som en væsentlig risiko i sin årlige ansøgning i februar, og anførte, at “Kina-baserede leverandører leverer betydelige dele af vores komponenter og færdigvarer.”

Selvom det fulde omfang af aflysningerne forbliver uklart, afspejler beslutningen bredere bekymringer over forsyningskædeomkostninger og profitudhuling på grund af protektionistiske politikker.

Trumps toldkrig tager en vejafgift på Amazon-aktier

Handelskrigen har allerede taget en vejafgift på Amazons aktie. Aktierne er faldet omkring 22% år-til-dato, hvilket er hurtigere end S&P 500’s fald på 15%.

På trods af faldet er flere Wall Street-analytikere fortsat positive på internetgiganten.

Tirsdag bekræftede Cantor Fitzgerald sin overvægtsvurdering på Amazon.com med henvisning til robust vækst i dets cloud computing-segment, Amazon Web Services (AWS).

Mæglerhuset fremhævede, at AWS havde en vækst på cirka 25 % år-til-år i 2024, hvilket oversteg sit mål på 20 %.

General Artificial Intelligence (GenAI) bidrog med 3-5 procentpoint til denne vækst, og det tal forventes at fordobles til 10 point i 2025.

Firmaet pegede på Amazons fortsatte fokus på innovation i cloud og AI som en kerneårsag til dets positive udsigter.

Wedbush Securities fastholdt også sin Outperform-rating på Amazon med et kursmål på $280.

Firmaet bemærkede Amazons voksende trækkraft inden for digital annoncering, understøttet af dets ekspansive varesortiment og adgang til rige kundedata.

Wedbush fremhævede Amazons årlige vækst i omsætningen på 11 % og 638 milliarder dollars i salg som tegn på et vedvarende momentum i Broadline Retail-sektoren.