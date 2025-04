Bitcoin tester lavpunkter i november, altcoins falder med HYPE, der fører daglige gevinster

Uden nogen friske bullish katalysatorer fortsatte Bitcoin med at handle nedad i løbet af den sidste dag for at teste november 2024-lavepunkter.

Makroøkonomisk usikkerhed fortsatte med at tynge markederne, med den samlede markedsværdi af sektoren på omkring 5% for at afregne omkring $2,5 billioner-markedet på pressetidspunktet.

Krypto-frygt- og grådighedsindekset skred også yderligere ind i ekstrem frygt og faldt 8 point til 18, det laveste niveau siden begyndelsen af ​​marts.

I mellemtiden oplevede altcoins for det meste beskedne encifrede tab, hvilket afspejler den bredere markedsafmatning.

Hvorfor er Bitcoin nede i dag?

Copy link to section

Bitcoin faldt til et lavpunkt i flere måneder på $74.772, da nye handelsspændinger øgede pres på markederne.

Den 9. april slog Kina tilbage på Trumps toldfremstød ved at annoncere nye toldsatser på op til 84 % på amerikanske varer, med virkning fra den 10. april.

Tiltaget følger Trumps beslutning om at lægge toldsatser så høje som 104 % på kinesisk import ifølge pressesekretær Karoline Leavitt.

Nogle analytikere som den globale makroinvestor Raoul Paul betragter standoffen som en politisk holdning, hvilket tyder på, at begge sider kunne være interesserede i en aftale.

Hvis forhandlinger fører til en løsning, kan det lette globale handelsuro og bringe risikovilligheden, især for krypto, i spil igen.

Ikke desto mindre fortsatte globale investorer med at flygte fra risikoaktiver, hvor spot-Bitcoin-børshandlede fonde registrerede deres fjerde dag i træk med udstrømning den 8. april, hvor mere end $326 millioner forlod markedet.

Det fortsatte salg har kun bidraget til det nedadgående pres på Bitcoin.

Hvad er det næste for Bitcoin?

Copy link to section

Analytikere hos Kobeissi bemærkede, at markedet er fanget i “besætningslignende” prisaktioner, hvor både tyre og bjørne føler sig “ubehagelige” midt i øget volatilitet.

De bemærkede, at billioner af dollars i værdi nu bliver udslettet – eller skabt – baseret på “et enkelt indlæg fra en enkelt person”, hvilket understreger, hvordan præsident Trumps udtalelser driver ekstrem volatilitet på tværs af aktier og risikoaktiver som Bitcoin.

Denne form for volatilitet har gjort det sværere for investorer at forpligte sig til klare positioner, med store daglige gevinster, der ofte vender ind i stejle tab og omvendt.

Indtil der er mere sikkerhed på makrofronten, tilføjede de, at Bitcoin sandsynligvis vil forblive fanget i disse reaktive prisudsving.

Uden nogen umiddelbare positive katalysatorer i spil, er chancerne for et rebound stadig lave.

Analytiker Rekt Capital, der deler indsigt i dette, påpegede, at Bitcoin stadig udskriver lavere lavpunkter på kursdiagrammet, mens den daglige RSI er begyndt at vise tidlige tegn på styrke.

Ifølge analytikeren, hvis RSI begynder at danne højere lavpunkter, kan det signalere de tidlige stadier af en bullish divergens.

Han advarede dog om, at dette setup stadig har brug for tid til at modnes, før det kan omsættes til en meningsfuld opside.

I et tidligere indlæg påpegede Rekt Capital, at Bitcoin har dannet en ny modstandszone mellem $82.000 og $85.000.

Dette skete, efter at BTC brød under et sidelæns interval og udfyldte et hul på CME-futures-diagrammet, et område, der nu fungerer som stærk modstand.

BTC/USD 1-uges diagram. Kilde: Rekt Capital

Analytikeren fremhævede yderligere et vigtigt handelsområde, hvor Bitcoin i øjeblikket bevæger sig.

Med $83.000 nu bekræftet som modstand, kan BTC fortsætte med at falde mod den nedre ende af dette interval, hvilket er næsten $71.000, hvis salgspresset fortsætter.

Der er dog stadig en chance for et kortsigtet breakout ifølge et bullish mønster fremhævet af kollegaanalytiker DonnieBTC.

På 1-ugers diagrammet fremhævede DonnieBTC et faldende wedge-mønster, en struktur, der ofte ses før bullish vendinger.

Med Bitcoin nærmer sig mønsterets toppunkt, kan et udbrud være i horisonten, hvis købere træder ind.

Den pseudonyme analytiker Roman tilføjede den bullish fortælling og pegede på tegn på et potentielt opspring på 1-dages diagrammet.

Han markerede bullish divergenser, der dannes sammen med en oversolgt stokastisk RSI, to indikatorer, der ofte går forud for kortsigtede reverseringer.

Ifølge Roman kan Bitcoin se en lettelse rally mod $84.000, hvis volumen stiger.

På pressetidspunktet så Bitcoin-prisen ud til at stabilisere sig over støtteniveauet på $76.000 og var faldet 1,6 % i de sidste 24 timer.

Langsom dag for Altcoins

Copy link to section

I løbet af det seneste døgn faldt altcoin-markedsværdien 6,5% til næsten 982 milliarder dollars, hvor Altcoin Season Index viste en aflæsning på 17, hvilket betyder, at Bitcoin stadig dominerede markedet.

Ethereum (ETH), den største altcoin efter markedsværdi, faldt 2,6%, mens andre large-cap altcoins, herunder XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) og Cardano (ADA), registrerede tab på mellem 1% og 4%.

På trods af den fremherskende bearish sentiment på kryptomarkedet dukkede Hyperliquid (HYPE) op som den bedste vinder blandt de 100 bedste altcoins, og formåede at holde fast i en gevinst på 8,4%.

Fire (FORM) og PancakeSwap (SWAP) fulgte med stigninger på henholdsvis 6,37 % og 5,07 %. Se nedenfor:

Kilde: CoinMarketCap

Mens HYPE’s opadgående bevægelse ser ud til at være drevet af en stigning i hvalaktiviteten, som tiltrak opmærksomheden fra detailinvestorer, kunne der ikke identificeres nogen specifikke katalysatorer for de fremgange, der blev set i FORM og SWAP på tidspunktet for pressetiden.