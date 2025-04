Bør du købe CartelFi efter Saylor kalder krypto for en mulighed på $100 billioner?

De finansielle markeder, herunder kryptovalutaer, er blevet rystet i de seneste uger på grund af den fortsatte usikkerhed, der kommer fra Det Hvide Hus.

USA fortsætter med at lægge told på dusinvis af lande, og de svarer igen med nye afgifter på amerikanske varer – hvilket skaber en atmosfære, der er præget af usikkerhed om fremtiden for den globale handel.

Trump-administrationen er dog som altid engageret i kryptomarkedet.

Ifølge MicroStrategys bestyrelsesformand Michael Saylor er det trods alt en mulighed for USA til en værdi af 100 billioner dollars.

Det tyder på, at kryptopriserne vil komme tilbage med et brag, når det makroøkonomiske støv har lagt sig – og det vil ikke kun være de kendte navne, der får gavn af det.

Kommende revolutionære meme-mønter som CartelFi vil drage lige så meget fordel af dette.

Hvad du bør vide om CartelFi

Typisk kan du gøre en af to ting med din beholdning af meme-mønter. Du kan enten forblive investeret og vente på, at de bliver 100 gange større, eller du kan sælge.

Men tænk, hvis der var et tredje alternativ, som effektivt forvandler dine spekulative aktiver til aktiver, der giver et godt afkast.

Det er præcis, hvad CartelFi har sat sig for at opnå. Det er en protokol, der har til formål at forvandle inaktive meme-mønter til udbyttegenererende produktive aktiver.

En investering i CartelFis originale meme-mønt giver dig også indflydelse på, hvordan DeFi-platformen udvikler sig fremover. Hvis du gerne vil vide mere om dette “ultimate staking kartel”, så skal du bare klikke her for at besøge projektets hjemmeside nu.

CartelFi-forsalg oplever solid efterspørgsel

Det kan være mere spændende at fylde CartelFi end andre meme-mønter, da den bruger op til 100 % af gebyrerne til at brænde tokens eller til tilbagekøb for at lægge et opadgående pres på prisen på sin meme-mønt.

Investorer bør bemærke, at CartelFi allerede skaber en del opmærksomhed, da det igangværende forsalg har indbragt mere end en kvart million dollars i løbet af få dage, hvilket tyder på, at den kan blive en viral succes i de kommende måneder.

Efter forsalget vil den originale meme-mønt blive noteret på en anerkendt kryptobørs, hvilket ofte forbedrer adgangen til et token og fører til en højere pris over tid – og du kan muligvis drage fordel af den potentielle stigning, hvis du opbygger en tidlig position i CartelFi i dag.

Du kan undersøge de enkle måder at deltage i CartelFi presale på via dette link.

CartelFi er ikke en kapitalintensiv investering

Under forsalget stiger prisen på CartelFi token ved afslutningen af hver fase. I den nuværende fase 2 ud af 30 er prisen $0,0263. Om cirka to dage, når denne fase slutter, vil prisen stige til $0,0276.

Som det fremgår, er CartelFi i øjeblikket kun prissat til småpenge. Så du behøver ikke at ruinere dig selv, hvis du vælger at opbygge en betydelig tidlig position i denne meme-mønt.

Selv hvis du kun har 10 dollars til rådighed, så kan du købe mere end 350 CartelFi-tokens ved at skrive, hvilket kan give dig en betydelig fordel, hvis den realiserer det lovede 100X-potentiale efter forsalget.

Du kan dykke dybere ned i CartelFi, før du træffer din beslutning om at investere via projektets hjemmeside.