Delta-overskuddet slog forventningerne, men selskabet advarer om aftagende vækst, nedskalerer ekspansionsplanerne for andet halvår

Delta Air Lines rapporterede et stærkere end forventet overskud for første kvartal, men advarede om, at væksten aftager på grund af global handelsusikkerhed og blødere bookingtendenser.

Flyselskabet, der var gået ind i 2025 med optimisme, nedskalerer nu sine kapacitetsudvidelsesplaner for andet halvår.

Det Atlanta-baserede luftfartsselskab havde en stigning på 2% i kvartalsindtjening, med et overskud på 46 cent pr. aktie.

Omsætningen steg 3,3% til 12,978 milliarder dollar, hvilket var snævert over Wall Street-forventningerne på 12,975 milliarder dollar, ifølge FactSet.

Analytikere havde forventet et overskud på 38 cent pr. aktie.

Delta erkendte dog, at årets indledende momentum er falmet.

“Med bred økonomisk usikkerhed omkring global handel er væksten stort set gået i stå,” sagde administrerende direktør Ed Bastian i flyselskabets indtjeningsmeddelelse.

I dette miljø med langsommere vækst beskytter vi marginer og pengestrømme ved at fokusere på det, vi kan kontrollere.”

Deltas aktie, som oprindeligt steg 1,7 % i før-markedshandel efter indtjeningsmeddelelsen, modtog senere gevinster og handlede i et snævert interval.

Andel af rivalerne United Airlines og American Airlines var lidt lavere i den tidlige handel.

Kapacitetsudvidelsesplaner er sat i bero, efterhånden som efterspørgslen aftager

Delta havde tidligere planlagt at udvide flyvekapaciteten med 3% til 4% i andet halvår, men de ambitioner er nu lagt på is.

I stedet vil luftfartsselskabets kapacitet forblive flad i forhold til sidste år.

Skiftet kommer midt i en svækkelse af efterspørgslen, som Bastian til dels tilskrev præsident Donald Trumps skiftende handelspolitik.

Han kaldte dem “den forkerte tilgang” og pegede på deres indflydelse på forbrugernes og virksomhedernes tillid.

“I de sidste seks uger har vi set en tilsvarende reduktion i den brede forbrugertillid og virksomhedernes tillid,” sagde Bastian til CNBC.

Flyselskabet nævnte også en bredere tilbagegang i rejseudgifterne, hvor bookinger af hovedkabiner blev særligt blødere.

Forretningsrejser, der engang var en pålidelig drivkraft for indtægter, er aftaget, efterhånden som virksomheder genovervejer udgifter, og Trump-administrationen reducerer den offentlige arbejdsstyrke.

På trods af disse modvind er Delta fortsat forpligtet til rentabilitet for hele året.

“I betragtning af vores styrkeposition, vores forudindtagethed over for handling og faldet i brændstofpriserne, er vi positioneret til at levere solid rentabilitet og frit cash flow for året,” sagde Bastian.

Analytikere forbereder sig på yderligere flyselskabskapacitetsnedskæringer

Wall Street-analytikere har støt sænket deres forventninger til flyselskabernes indtjening på grund af bekymringer om afkøling efterspørgsel.

Deltas forsigtige udsigter kan være den første af flere lignende meddelelser fra industrien i de kommende uger.

“Vi forventer, at dette bliver den første af mange meddelelser om kapacitetsreduktion i andet halvår fra flyselskaberne i dette kvartal,” skrev TD Cowen-analytikerne Tom Fitzgerald og Helane Becker i et notat efter Deltas resultater.

For andet kvartal forventer Delta en indtjening mellem $1,70 og $2,00 per aktie, med en omsætning, der forventes at variere fra et fald på 2% til en stigning på 2%.

Analytikere havde forventet stærkere præstationer, med konsensusprognoser, der pegede på en indtjening på $2,21 pr. aktie og en stigning på 1,7% i omsætningen til $15,67 milliarder.

På trods af Deltas tilbageholdenhed med at opdatere sine helårsguidancer, fortsætter flyselskabet med at forudsige positive marginer og målrette driftsmargener mellem 11% og 14% i andet kvartal.

Lavere brændstofomkostninger kan give en vis støddæmpning, hvor de amerikanske oliepriser faldt 6% onsdag til under $56 pr. tønde.

Internationale og premium rejsesegmenter har vist modstandsdygtighed, bemærkede Bastian, selv om indenlandsk fritids- og virksomhedsefterspørgsel vakler.

“Efterspørgslen var ret god i januar, men tingene begyndte virkelig at aftage i midten af ​​februar,” sagde han.