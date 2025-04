EU slår told på flere amerikanske varer som svar på Trumps stål- og aluminiumstold

Den Europæiske Union godkendte onsdag sit første sæt gengældelsestakster mod USA som svar på told, som præsident Donald Trump har pålagt stål og aluminium.

Et flertal af EU’s 27 medlemslande stemte onsdag for at godkende et nyt sæt toldsatser rettet mod udvalgte amerikanske varer, med nogle foranstaltninger, der træder i kraft i midten af ​​april.

Af de 27 EU-medlemslande stemte 26 for modforanstaltningerne, og kun Ungarn var imod beslutningen.

Sanktionerne vil gælde for produkter fra politisk betydningsfulde regioner, herunder sojabønner fra Louisiana, repræsenteret af House Speaker Mike Johnson, såvel som diamanter, fjerkræ, motorcykler og andre landbrugsvarer.

Dette er som svar på præsident Trumps indførelse af en told på 25 % på EU’s stål- og aluminiumeksport.

Europa-Kommissionen sagde, at den nye told ville blive opkrævet fra den 15. april. En anden tranche af modforanstaltninger er planlagt til den 15. maj.

Tiltaget følger efter Trumps meddelelse den 2. april om omfattende toldsatser rettet mod over 180 lande, herunder en bredere told på 20 % på næsten al europæisk import.

Blokken siges også at forberede et svar på de gensidige toldsatser.

Ifølge mediernes rapporter planlægger kommissionen at annoncere foranstaltninger i begyndelsen af ​​næste uge og derefter påbegynde konsultationer med medlemslandene.

EU’s handelschef, Maros Sefcovic, sagde, at toldsatserne påvirker europæisk eksport til USA for en værdi af 380 milliarder euro (420,45 milliarder dollars) eller omkring 70 % af de samlede forsendelser.

Den forventede toldopkrævning kan overstige €80 milliarder – mere end elleve gange det nuværende årlige niveau på €7 milliarder, bemærkede han.

Handelsspændinger eskalerer, men forhandlinger foretrækkes

Kommissionen karakteriserede de amerikanske handlinger som “uretfærdige og skadelige” og advarede om, at de ville skade både økonomier og det bredere globale handelssystem.

Mens EU presser på med modforanstaltninger, gentog det sin præference for en forhandlingsløsning.

“Vi er parate til at svare,” sagde Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen i sidste uge, mens hun understregede, at det “ikke var for sent at tage fat på bekymringerne gennem forhandlinger.”

Embedsmænd sagde, at foranstaltningerne var kalibreret til at påføre økonomisk smerte uden øjeblikkeligt at forstyrre kritiske forsyningskæder.

Global handelskrig startet?

EU’s tiltag kommer midt i en voksende global reaktion på Trumps protektionistiske politik, som allerede har udløst gengældelse fra Kina.

Analytikere advarer om, at den accelererende toldspiral yderligere kan tynge den globale handel, øge inflationspresset og dæmpe virksomhedernes indtjening på tværs af nøglesektorer.

Bruxelles’ hurtige godkendelse af gengældelsesforanstaltninger signalerer, at blokken forbereder sig på en langvarig standoff, medmindre Washington genovervejer sin tilgang.

Indsatsen er særlig stor for europæiske eksportører, der allerede kæmper med en svagere euro, aftagende global vækst og volatile energipriser.