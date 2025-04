Hvorfor så GAS, USUAL og NEO tocifrede gevinster, da markederne faldt?

Midt i en bredere nedgang på kryptovalutamarkedet er GAS, USUAL og NEO dukket op som fremragende kunstnere, der hver især opnår tocifrede gevinster, mens andre vakler.

Denne uventede modstandsdygtighed har fanget opmærksomheden hos investorer, der navigerer i et hav af røde porteføljer.

For at gøre det endnu mere interessant, langt fra tilfældigt held, er kryptovalutaernes opadgående baner drevet af unikke udviklinger, innovative opgraderinger og strategiske partnerskaber, der adskiller dem.

Med det bredere kryptolandskab i bevægelse, giver en forståelse af, hvad der driver væksten af ​​disse mønter i sådanne hårde tider, investorer til at træffe informerede beslutninger.

GAS starter efter dages konsolidering

GAS har oplevet et slående rally, der er steget fra $1,75 til et højdepunkt på $2,95 – et bemærkelsesværdigt 68% spring – før det trak tilbage til omkring $2,56 på pressetidspunktet.

Dette eksplosive løft fulgte efter dage med konsolidering mellem $1,90 og $2,20, hvilket afspejler et kraftigt udbrud tæt knyttet til GAS’s nytte på Neo N3- og Neo X-netværkene, som er en del af NEO-økosystemet, der gennemgår en transformativ fase.

Den seneste udvikling, der giver næring til denne stigning, er NEO’s skub til integration med kunstig intelligens (AI), som har udløst begejstring på tværs af dets netværk.

Da Hongfei, NEOs grundlægger, afslørede et produkt, der blander AI med blockchain for at forbinde Web2- og Web3-økosystemer, hvilket lover større interoperabilitet og nye applikationer.

Efterhånden som NEOs transaktionsvolumen stiger med denne innovation, er efterspørgslen efter GAS, der kræves for at behandle hver operation, også steget.

Et vigtigt partnerskab med InflectivAI forstærker dette momentum yderligere.

Ved at gøre det muligt for decentrale applikationer (dApps) og AI-agenter at få adgang til tillidscertificerede datasæt i realtid, forbedrer dette samarbejde NEO’s anvendelighed.

Især betyder flere datadrevne transaktioner mere GAS-forbrug, hvilket presser værdien højere, da investorer forventer øget netværksaktivitet.

AI-integration driver NEO-gevinster

NEO, ofte kaldet det “kinesiske Ethereum”, er også steget med tocifrede gevinster og er steget fra $4,91 til $5,59 – en stigning på 14% – inden for et 24-timers interval, hvor det toppede ved $5,59.

Dette stævne er drevet frem af en dristig vision om at fusionere AI med blockchain-teknologi.

NEO-grundlægger Da Hongfeis strategiske omdrejningspunkt sigter mod at bygge bro mellem Web2 og Web3, hvilket forbedrer adoption og stabilitet.

Lanceringen af ​​Neo Bond, en mekanisme til at begrænse prisvolatiliteten, understreger dette fokus og skaber et mere pålideligt miljø for både brugere og udviklere.

Partnerskabet med InflectivAI er også en game-changer for NEO’s økosystem. Ved at give dApps og AI-agenter adgang til tillidscertificerede datasæt i realtid, øger dette samarbejde platformens funktionalitet.

Efterhånden som NEO bliver et knudepunkt for AI-drevne decentraliserede løsninger, vokser dens appel til udviklere og virksomheder, hvilket løfter dens markedsværdi.

Eksterne faktorer kan også spille ind. Rapporter om, at Kina aflaster amerikanske statsobligationer for at investere i kryptovalutaer som Bitcoin, kan indirekte gavne NEO på grund af dets stærke bånd til regionen.

Dette skift kan føre kapital ind i kinesiske blockchain-projekter og tilføje medvind til NEO’s rally.

Højt handelsvolumen og indledende prisstigninger tyder på robust markedsinteresse drevet af denne udvikling.

Den sædvanlige pris stiger, efterhånden som decentraliseret opgraderer brændstofvæksten

USUAL, en stigende stjerne inden for decentraliseret finans (DeFi), har også afgivet imponerende tocifrede gevinster, hvor prisen er steget fra $0,12 til $0,18 – en stigning på 50% – midt i markedsnedgangen.

Denne vækst er drevet af flere udviklinger, hvor den seneste er USUAL’s udrulning på Arbitrum, der markerer afslutningen af ​​USUAL’s token-suite på Arbitrum.

Derudover har Usual indgået partnerskab med Brevis for at forny sit indtægtsfordelingssystem.

Brevis beregner hver brugers tidsvægtede USUALx-saldo i løbet af ugen og genererer et ZK-bevis, der attesterer nøjagtigheden af ​​hver belønning.

Disse beviser verificeres derefter på kæden, og brugere kan gøre krav på deres belønninger direkte fra dApp.

Denne teknologi muliggør skalerbare, decentraliserede belønningssystemer, og placerer USUAL som førende i DeFis næste bølge.

Ved at integrere Zero-Knowledge (ZK) Proofs tilbyder USUAL nu tillidsfri, gennemsigtige ugentlige udbetalinger, hvilket eliminerer afhængighed af manuelle processer og øger brugertilliden.

Udover lanceringen på Arbitrum og den fornyede indtægtsfordeling, har godkendelsen af ​​UIP-6, et forslag til styring støttet af 92,13 % af samfundet, også spillet en central rolle i USUALs prisstigning.

UIP-6-forslaget hæver USD0++-gulvet til $0,92 og omdistribuerer 47 millioner USUAL tokens med det formål at belønne langsigtede indehavere og stabilisere protokollens økonomi.

Sådanne tiltag signalerer en forpligtelse til at maksimere værdien, hvilket giver stor genklang hos investorerne.

I en sektor, hvor stagnation kan betyde tilbagegang, har disse opgraderinger vakt ny interesse, hvilket har drevet efterspørgslen efter USUAL token.