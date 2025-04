IMF indstillet til at godkende $20B lån til Argentina på fredag: nøgledetaljer

Den Internationale Valutafond (IMF) bestyrelse forventes at acceptere et lånearrangement på 20 milliarder dollar under et møde, der er fastsat til fredag, hvilket kan få enorme konsekvenser for Argentinas vaklende økonomi.

Ifølge Manuel Adorni, en talsmand for det argentinske præsidentskab, er denne aftale afgørende for det sydamerikanske land, som står over for betydelige økonomiske problemer.

Ifølge en Reuters-rapport kommer beslutningen efter, at IMF tirsdag sagde, at den havde sikret en konsensus på personaleniveau om aftalen, hvilket banede vejen for bestyrelsens afstemning.

Frigørelse af investerings- og valutareserver

Argentina er i et hidtil uset økonomisk scenarie, der står over for en af ​​de højeste inflationsrater i regionen, lave niveauer af udenlandsk valutareserver og kapitalbegrænsninger, der ikke har hjulpet med at tiltrække investorer.

I dette scenarie betragtes lånet på 20 milliarder dollar som en afgørende livline for landet.

“For os er det ekstremt vigtigt, at IMF er på vej til at godkende denne aftale, som vil blive afsluttet på fredag”, sagde Adorni til den lokale radiostation El Observador.

Ifølge en Reuters-rapport er de fleste af midlerne beregnet til at hjælpe med at holde udenlandske valutareserver på lager i Argentina og til at rulle den protektionistiske økonomiske politik tilbage, der har kvælet investeringsstrømmen.

Det er håbet, at IMF-lånet vil stabilisere den argentinske økonomi og genoprette tillid og incitamenter til internationale investorer, som er ivrige efter at komme ind på markedet igen.

Nøgledetaljer i aftalen

Lånet repræsenterer den 23. aftale mellem Argentina og IMF.

Nogle analytikere ser det som afgørende for at genoprette tilliden til Javier Mileis libertære regering og styrke centralbankens reserveniveau.

En sådan aftale har til formål at reducere de risici, der er forbundet med forestående gældsafdrag og lette markedets bekymringer over landets økonomiske situation.

Argentinas finansminister, Luis Caputo, sagde i slutningen af ​​marts, at målet med aftalen er at forsikre offentligheden om, at de pesos, der er i omløb, støttes af centralbanken – en indsats, som han sagde ville føre til en mere stabil valuta, lavere inflation og reduceret fattigdom.

Ifølge Caputo vil omkring 8 milliarder dollars af hele 20 milliarder dollar øge bankreserverne, mens de resterende 12 milliarder dollars vil blive brugt til at afregne hovedstol og renter på tidligere IMF-lån.

En ændring i tilgang

Manuel Adorni fremhævede, at lånet er en overgang i det argentinske forhold til IMF: “For første gang vil (IMF-aftalen) ikke være et reservedæk, men vil være en del af et program med en klar rygrad”.

Det betyder grøn politik for økonomisk bæredygtighed, fokus på befæstelsen af ​​nationalbanken og tackling af vedvarende problemer som budgetunderskud og inflation.

Den argentinske administration har taget mange skridt for at stramme budgetpolitikken, hvilket signalerer et ønske om at stabilisere økonomien.

Disse trin er designet til at skabe et mere gunstigt miljø for investeringer og økonomisk vækst, i modsætning til tidligere programmer, som ofte blev betragtet som midlertidige løsninger snarere end langsigtede løsninger.

Historisk kontekst: et problemfyldt forhold.

Argentinas forhold til IMF har været stenet.

Argentina, som har optaget 22 lån fra Den Internationale Valutafond siden 1958, skylder nu institutionen mere end 40 mia.

Mange af disse penge er blevet brugt til at tilbagebetale tidligere IMF-gæld, hvilket har givet næring til udbredt vrede blandt argentinere, der ser långiveren som medskyldig i landets økonomiske kollaps og gældsmisligholdelse i 2001.

I betragtning af sin lange og urolige historie med Argentina, havde IMF været tilbageholdende med at forhandle endnu en redningspakke med sin største debitor.

Men i løbet af de sidste 16 måneder har fondens embedsmænd udtrykt stærk godkendelse af præsident Javier Mileis aggressive spareforanstaltninger, endda hårdere end hvad IMF typisk anbefaler.

Mens midlerne er afgørende for at opfylde umiddelbare finansielle forpligtelser og forhindre yderligere økonomisk forringelse, rummer de også muligheden for yderligere stramninger, som kan udløse civil uro og forværre landets socioøkonomiske splittelse.