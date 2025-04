New York-lovforslaget kræver 12-måneders blockchain-valgundersøgelse

New York afvejer et lovforslag, der kan skabe præcedens for integration af blockchain i valgsystemer på statsniveau, efterhånden som interessen for sikre, decentraliserede teknologier vinder frem i hele USA.

Forsamlingslov A7716, som blev indført tirsdag af forsamlingsmedlem Clyde Vanel (D-33), foreslår en formel undersøgelse af, hvordan blockchain kunne styrke vælgerdatabeskyttelse og valggennemsigtighed.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det kræve, at New York State Elections Board of Elections leverer en omfattende rapport inden for 12 måneder, der undersøger blockchains rolle i at beskytte valgregistre og dataintegritet.

Dette lovgivningsmæssige skridt er en del af en bredere tendens, hvor amerikanske stater udforsker blockchain og digitale aktiver i den offentlige sektors infrastruktur, fra stemmesystemer til Bitcoin-reserver.

Bill bestiller 12-måneders blockchain-studie

Copy link to section

Indleveret den 26. marts pålægger A7716 valgbestyrelsen at evaluere blockchains evne til at skabe en uforanderlig, kryptografisk sikker og reviderbar registrering for valg.

Lovforslaget beskriver blockchain som et system, der bevarer en “ucensureret sandhed”, der henviser til dens decentraliserede og manipulationssikre struktur.

Den foreslåede undersøgelse vil blive udført i samarbejde med Office of Information Technology Services og informeret af eksterne eksperter i blockchain, cybersikkerhed og valgsystemer.

Lovgivningen er i øjeblikket under revision af forsamlingens valglovudvalg og skal passere begge lovgivende kamre, før den når guvernøren til endelig godkendelse.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil bestyrelsen være juridisk forpligtet til at rapportere sine resultater inden 2026.

Dette vil omfatte casestudier fra andre jurisdiktioner, der har prøvet eller implementeret blockchain til afstemnings- eller vælgerbekræftelsessystemer.

Stater udvider blockchain-lovene

Copy link to section

New Yorks forslag kommer, da flere amerikanske stater udvider blockchain-lovgivningen til finansiel infrastruktur.

Mens A7716 fokuserer på valg, vedtog Utah for nylig HB230, en lov, der beskytter digitale tegnebøger, betalinger og nodeoperationer, selvom den udelukkede klausuler for statens direkte Bitcoin-investeringer.

I mellemtiden bevæger andre stater sig i retning af at formalisere digitale aktivreserver på statsniveau.

Ifølge Bitcoin Law, en policy tracker, er 47 Bitcoin reserve-relaterede regninger blevet introduceret på tværs af 26 stater, med 41 stadig aktive.

Denne bølge af lovgivning afspejler den stigende interesse for digitale aktiver som et værktøj til finansiel robusthed og innovation.

I Kentucky underskrev guvernør Andy Beshear House Bill 701 – mærket “Bitcoin Rights” lovforslaget – i lov, der tilbyder beskyttelse for Bitcoin-brugere og virksomheder, der opererer i staten.

Oklahoma har fulgt trop med HB 1203, Strategic Bitcoin Reserve Act, som vedtog Parlamentet med en stemme på 77-15 og er nu under revision i Senatet.

Missouri overvejer også sin egen version af en statsstøttet Bitcoin-reserve, mens Arizonas husregeludvalg for nylig godkendte to Bitcoin-relaterede regninger, hvilket yderligere cementerede teknologiens appel i politiske beslutningskredse.

New Yorks tidligere regninger gik i stå

Copy link to section

Lovforslaget fra Vanel er ikke det første. Lignende foranstaltninger har dukket op i New Yorks lovgivende forsamling siden 2017, men det er ikke lykkedes at gøre fremskridt.

Et bredere skift i sentimentet mod blockchain-adoption, drevet af både private sektorers anvendelsessager og føderalt engagement, kan dog give A7716 en mere gunstig bane.

I marts udstedte tidligere præsident Donald Trump en bekendtgørelse, der opfordrede til oprettelse af en strategisk bitcoin-reserve, hvilket signalerede stigende føderal interesse for decentraliseret digital infrastruktur.

Dette direktiv har vakt ny opmærksomhed om, hvordan blockchain kan tjene nationale og statslige interesser i både sikkerhedsmæssige og økonomiske sammenhænge.

Hvis New Yorks foreslåede undersøgelse konkluderer, at blockchain giver praktiske fordele til valg, kan det udløse yderligere lovgivning for at prøve eller implementere sådanne systemer i fremtidige afstemningscyklusser.