Nifty 50, Nifty Bank Index, Sensex, INR falder, da RBI sænker renten

Indiske aktier og rupeen faldt onsdag, efter at landets centralbank sænkede renten for anden gang i år. Blue-chip Nifty 50-indekset faldt med 0,65 % til ₹22.400, mens BSE Sensex trak sig tilbage til ₹74.000. USD/INR-kursen er steget i de seneste fire dage i træk og bevægede sig fra et lavpunkt på 84,95 i sidste uge til 86,56.

RBI sænker renten

Reserve Bank of India (RBI) var den anden store centralbank, der leverede sin rentebeslutning efter RBNZ . Som det var almindeligt forventet, sænkede banken renten til 6,0 %. Det var det andet snit i cyklussen.

Banken håber, at rentenedsættelserne vil være med til at støtte økonomien, da risiciene forbliver høje. Den vigtigste risiko er den igangværende handelskrig mellem USA og Indien, der startede på Donald Trumps befrielsesdag .

Trump meddelte, at han ville tilføje en enorm told på alle varer, der importeres fra Indien for at håndtere, hvad han ser som illoyal handelspraksis. En fuldstændig handelskrig mellem de to amter ville have store konsekvenser.

Handelsvolumen mellem disse to lande er vokset i de seneste par år. Denne vækst skyldtes hovedsageligt den løbende diversificering af forsyningskæden, da mange producenter flyttede deres aktiviteter fra Kina.

Det samlede handelsvolumen mellem USA og Indien var på over 200 milliarder dollars. Inda eksporterede varer til en værdi af over $84 milliarder til USA, mens USA eksporterede varer til en værdi af over $41,8 milliarder. Den anden del af handelsforholdet udgøres af tjenesteydelser.

Økonomer forventer nu, at RBI vil levere flere rentenedsættelser i år under guvernør Sanjay Malhotra. Molhotara har taget en mere vækstorienteret tilgang end Shaktikanta Das, der blev erstattet sidste år.

Ud over rentenedsættelser har han også interveneret i markedet ved at indsprøjte over 80 milliarder dollars i de sidste to måneder. Disse indgreb hjalp med at stabilisere den indiske rupee.

Top Nifty 50 og Sensex flyttemænd efter RBI beslutning

De fleste virksomheder i Nifty 50- og Sensex-indeksene faldt efter RBI-beslutningen, og da handelskrigen i USA og Kina eskalerede. De bedste efternøler var teknologikonsulentvirksomheder som Wipro, Tech Mahindra og Infosys var de bedste efternøler.

Disse konsulentfirmaer har stået over for en dobbelt væld af potentielle virksomheders IT-udgifter nedskæringer på grund af handelskrigens konsekvenser. Den amerikanske regering skærer i udgifterne under Elon Musk-projektet. De er alle styrtet med over 25 % i år.

De andre efternøler omfattede HCL Technologies, Shriram Finance, Tata Steel og Adani Enterprises. Alle disse aktier, undtagen Shriram, er faldet tocifret i år.

På den anden side var de bedste resultater i Nifty 50-indekset Zomato, Power Grod Corp, Nestle India, Mahindra & Mahindra og Hindustan Unilever.

Nifty Bank-indekset faldt også efter RBI-beslutningen. Dette fald blev ledet af Bank of Baroda, Canara Bank, State Bank of India (SBI), ICICI, Axis Bank og IndusInd Bank.