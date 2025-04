I en koordineret indsats for at styrke investorernes tillid har de bedste kinesiske mæglerselskaber lovet at hjælpe med at stabilisere de indenlandske aktiepriser, meddelte Shanghai-børsen.

Dette løfte kommer, da snesevis af børsnoterede virksomheder afslørede planer om at købe deres egne aktier tilbage, et svar på den eskalerende handelskrig, der har sendt chokbølger gennem det lokale marked.

Shanghai Stock Exchange (SSE) afslørede sent tirsdag, at den indkaldte til et møde med 10 førende mæglerhuse for at understrege den kritiske vigtighed af at stabilisere markederne i lyset af eksterne chok.

SSE udtalte, at deltagende virksomheder, herunder Citic Securities, Orient Securities og Industrial Securities, udtrykte optimisme over Kinas langsigtede vækstudsigter og lovede aktivt at arbejde for at stabilisere markedet, et klart signal om støtte til regeringens indsats.

Amerikas 104% hit på kinesiske varer

USA sagde, at 104 % told på import fra Kina vil træde i kraft kort efter midnat, hvilket forstærker handelsspændinger, der allerede har raset de globale markeder og smadret kinesiske aktier, hvilket understreger den umiddelbare trussel mod den kinesiske økonomi.

Mæglerindsamlingen repræsenterer en acceleration af de kinesiske myndigheders indsats for at forsøge at begrænse skaderne fra handelskrigen.

Dette følger tidligere løfter fra Central Huijin, regeringens formuefond, om at øge deres aktiebeholdning for at yde yderligere markedsstøtte.

For at tilføje indsatsen har mere end 100 kinesiske børsnoterede selskaber offentliggjort meddelelser om aktiekøb eller tilbagekøb, der forsøger at styrke tilliden til et marked, der er faldet til seks måneders lavpunkter i denne uge, hvilket skaber yderligere bekymring for investorerne.

Entreprenørmaskineproducenten Sanyi Heavy Industry Co oplyste, at den tirsdag tilbagekøbte 5 millioner aktier til en værdi af 92,9 millioner yuan ($12,64 millioner) gennem det offentlige marked, hvilket demonstrerede konkret handling.

Tilsvarende annoncerede XCMG Construction Machinery planer om at tilbagekøbe virksomhedens aktier til en værdi af op til 3,6 milliarder yuan, hvilket understreger omfanget af virksomhedernes bestræbelser på at stabilisere aktiekurserne.

Mere end 20 børsnoterede virksomheder kontrolleret af centralregeringen afslørede også tilbagekøbsplaner under vejledning af Kinas statslige aktivregulator, hvilket signalerede en samlet reaktion fra regeringen og statsejede virksomheder.

Denne gruppe omfatter fremtrædende olieselskaber PetroChina og Sinopec samt strømgeneratorer som China Shenhua Energy Co og GD Power Development, der fremhæver det brede omfang af tilbagekøbsinitiativerne.