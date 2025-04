Præsident Trump sætter told på flere lande på pause, Kinas told hævet til 125 %

USA’s præsident, Donald Trump, sagde onsdag, at han ville standse pålæggelsen af ​​fuld gensidig told på snesevis af lande uden gengældelse i 90 dage og samtidig eskalere tolden på kinesisk import til 125%.

“Jeg har godkendt en 90-dages PAUSE og en væsentligt sænket gensidig tarif i denne periode på 10%, som også er gældende med det samme,” skrev Trump i et opslag på sociale medier.

Den midlertidige lettelse gælder lande, der ikke har gjort gengæld mod USA i den igangværende globale handelskonflikt.

Den lavere told på 10 % i pausen markerer et skift fra tidligere planer om at pålægge alle amerikanske handelspartnere betydeligt højere afgifter.

Trump tilskrev sin beslutning om at forsinke den fulde implementering af toldsatser til opsøgende kontakt fra “mere end 75 lande”, som han sagde har kontaktet amerikanske embedsmænd “for at forhandle en løsning” på de handelsproblemer, han citerede som begrundelse for de omfattende nye pligter.

Trump øgede dog kraftigt presset på Kina med henvisning til landets manglende evne til at engagere sig i forhandlinger og fortsatte markedstrods.

“Baseret på den manglende respekt, som Kina har vist over for verdens markeder, hæver jeg hermed den told, som USA opkræver Kina til 125%, med øjeblikkelig virkning,” sagde han.

Tiltaget markerer den seneste eskalering i Trumps globale handelskrig, som har udløst skarpe reaktioner fra Kina, EU og andre store økonomier.

Det Hvide Hus har sagt, at politikken er rettet mod at udjævne vilkårene for amerikanske producenter, selvom kritikere advarer om, at den risikerer at sætte skub i inflationen og bremse den globale vækst.

Dette er en udviklingshistorie.