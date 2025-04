Den amerikanske præsident Donald Trump løftede øjenbrynene i sidste uge, da han fremhævede australsk oksekød, mens han annoncerede told på en bred vifte af import.

“De vil ikke tage noget af vores oksekød,” sagde Trump med henvisning til Australiens langvarige restriktioner på import af amerikansk oksekød på grund af bekymring over kogalskab.

Disse restriktioner har effektivt standset næsten alle amerikanske forsendelser af oksekød til Australien i over to årtier.

Jeg bebrejder dem ikke. Men vi gør det samme lige nu, startende ved midnat i aften.

Paradoksalt nok udtrykker Australiens oksekødsindustri lettelse, da Trumps 10 % told på australske produkter ser ud til at være utilstrækkelig til at påvirke dens blomstrende eksport til USA markant, som i gennemsnit har haft rekordhøje 275 millioner dollars om måneden i de seks måneder frem til februar, ifølge industriens insidere.

Kinas gengældelse: en gylden mulighed for australsk oksekød

Mere væsentligt er det, at told-for-tat-told, som Kina har pålagt, kombineret med Beijings beslutning om ikke at forny den lokale registrering af hundredvis af amerikanske kødfaciliteter, truer USA’s oksekødseksport til Kina, et marked til en værdi af omkring 125 millioner dollars om måneden.

Dette giver Australien, sammen med konkurrenter som Brasilien, Argentina og New Zealand, en fremragende mulighed for at øge deres forsendelser til det lukrative kinesiske marked.

“Jeg er ikke for stresset med 10%,” siger Andrew McDonald, hvis Bindaree Food Group driver kødforarbejdningsfaciliteter i Australien og sender oksekød til USA, til Reuters.

McDonald bemærkede, at takstmeddelelsen faktisk har genoplivet interessen for australsk oksekød fra amerikanske købere, som midlertidigt havde sat ordrer på pause, mens de afventede klarhed om Trumps handelspolitik.

Han tilføjede også, at efterspørgslen efter australsk oksekød i Kina var stigende.

“Det er et godt resultat for Australien,” konkluderede McDonald.

Kvart pundslettelse: takster vil sandsynligvis ikke påvirke efterspørgslen

Amerikansk oksekødsimport er i øjeblikket på forhøjede niveauer på grund af år med tørvejr, der har reduceret antallet af kvæg til deres laveste niveauer siden 1950’erne, skrumpende indenlandsk produktion og drevet lokale priser op.

Analytikere forudser, at det vil tage flere år, før den indenlandske produktion er genoprettet.

Australien, på den anden side, flugter med oksekødsforsyningen takket være gunstigt vådt vejr, hvilket gør det til den største afsender til USA, der tilbyder både lavere priser og magre udskæringer, som USA mangler.

Rabobank-analytiker Angus Gidley-Baird forklarede, at importeret australsk magert oksekød i USA var prissat omkring $3,12 pr. pund (eller næsten et halvt kilogram) før tolden.

Taksten hævede denne pris til $3,43 pr. pund, hvilket stadig er betydeligt lavere end det lokale produkt, prissat omkring $3,80, sagde han og tilføjede, at taksten tilføjer blot 2,5 cent til prisen på en kvart pund lavet delvist af australsk oksekød.

En blødere australsk dollar giver yderligere polstring

Selvom tarifomkostningerne sandsynligvis vil blive delt på tværs af forsyningskæden, giver et kraftigt fald i den australske dollar i forhold til den amerikanske dollar de australske producenter en ekstra stødpude, ifølge analytikere.

En svagere valuta tilskynder amerikanske købere til at øge deres indkøb og øger samtidig indtjeningen i lokal valuta for australske sælgere for hver amerikanske dollar, de modtager.

Commonwealth Bank-analytiker Dennis Voznesenski påpegede, at de eneste andre store oksekødseksportører, der ikke er underlagt amerikanske tariffer, er Canada og Mexico, men deres kapacitet til at øge forsendelserne betydeligt på kort sigt er begrænset.

Endelig er Kina den eneste store køber af amerikansk oksekød, der har gengældt Trumps toldsatser.

Kina er den tredjestørste importør af amerikansk oksekød efter Sydkorea og Japan, hvor USA tegner sig for 10 % af dets import af oksekød målt i værdi.