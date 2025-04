Argentinske lovgivere i underhuset har vedtaget et lovforslag om at oprette en særlig kommission til at undersøge præsident Javier Mileis forbindelser til LIBRA-tokenet, efter en hændelse, der involverer cryptocurrency-projektet, som han offentligt havde godkendt.

Henvendelsen markerer et markant slag for Mileis administration.

Underhuset godkendte oprettelsen af ​​kommissionen – et initiativ, der tidligere havde slået fejl i Senatet – med en afstemning på 128 mod 93.

Milei havde tidligere kæmpet for LIBRA-tokenet i februar og promoveret det på sociale medier som en potentiel katalysator for at styrke Argentinas kæmpende økonomi.

Men midt i de seneste beskyldninger om tokenets kollaps, bliver præsidentens optimistiske holdning stadig sværere at forsvare.

Oppositionen tager fart i Kongressen

Copy link to section

Ifølge ZyCrypto strakte underhusets sager ud over dannelsen af ​​den særlige kommission.

Lovgivere, hovedsageligt fra oppositionen, vedtog også flere foranstaltninger, der havde til formål at granske centrale embedsmænd, der er knyttet til LIBRA-projektet.

Blandt de indkaldte er økonomiminister Luis Caputo og formanden for National Securities Commission, Roberto Silva. Dette forslag blev vedtaget med overvældende støtte og fik 131 stemmer for og 96 imod.

Derudover sikrede lovgivere med succes godkendelse til at anmode om nøgledokumenter og information fra Executive Branch vedrørende LIBRA-hændelsen. Den afstemning gav 135 stemmer for og 84 imod.

Oppositionsrepræsentant Pablo Juliano understregede behovet for gennemsigtighed og udtalte, at Kongressen skal undersøge, om LIBRA token-skandalen påførte Argentinas økonomiske stabilitet alvorlig skade.

Milei nægter at have begået sig skyldig under stigende granskning

Copy link to section

Præsident Milei har på det kraftigste benægtet enhver forseelse og beskriver undersøgelserne som “en klassisk politisk heksejagt” midt i voksende politisk pres.

Han søgte straks at tage afstand fra det mislykkede LIBRA-projekt og insisterede på, at der ikke var nogen direkte forbindelse mellem ham selv og tokenets kollaps.

Oppositionslovgivere forbliver dog skeptiske, især efter at der dukkede billeder op, der viser Milei sammen med udvikleren bag LIBRA-tokenet.

Hændelsen er hurtigt eskaleret til en stor politisk kontrovers, hvor kritikere anklager præsidenten for hensynsløst at promovere et risikabelt aktiv uden tilstrækkelig due diligence.

Efterhånden som efterforskningen tager fart, kan det politiske nedfald fra LIBRA-debaclet yderligere udhule tilliden til Mileis ledelse, især på et tidspunkt, hvor Argentina kæmper med dybe økonomiske udfordringer og markedsusikkerhed.