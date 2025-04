De asiatiske markeder oplevede en dramatisk stigning i torsdags, der steg kraftigt, efter at præsident Donald Trump annoncerede en 90-dages pause på tarifferne for mange lande, hvilket giver et midlertidigt pusterum fra uger med handels-induceret volatilitet.

Denne bølge af optimisme blev dog dæmpet af det faktum, at Kina forblev udelukket fra toldpausen, hvor toldsatsen i stedet blev hævet til svimlende 125 %, hvilket understregede de igangværende spændinger mellem verdens to største økonomier.

Japans benchmark Nikkei 225-indeks førte stigningen og steg med 8 %, mens Sydkoreas Kospi-indeks hoppede mere end 5 %, og Australiens ASX 200 steg også med 5 % i løbet af de tidlige åbningstider, hvilket afspejler et udbredt lettelsesrally i hele regionen.

Japans Nikkei-aktiegennemsnit steg torsdag, da investorer skyndte sig at købe nedslåede aktier tilbage som svar på Trumps udmelding.

Fra 0147 GMT var Nikkei steget med bemærkelsesværdige 7,9 % til 34.226,17, mens det bredere Topix steg 7,2 % til 2.518,26.

“Investorer købte aktier tilbage i dag og ville ønske, at de ikke havde dumpet aktier i den forrige session,” bemærkede Seiichi Suzuki, chefaktiemarkedsanalytiker hos Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, og fangede mange markedsdeltageres følelser.

“Men rallyet betyder også, at markedet var for bearish med hensyn til virkningen af ​​Trumps tariffer,” tilføjede Suzuki og antydede, at den indledende negative reaktion kan have været overdrevet.

Denne uge har været præget af ekstrem volatilitet for Nikkei, hvor indekset lukkede 6 % højere tirsdag efter et brutalt fald på 7,8 % i mandags, der sendte det til et lavpunkt på 1 1/2 år, hvilket understregede markedets følsomhed over for handelsrelaterede nyheder.

Indekset lukkede 4 % lavere onsdag, hvilket yderligere fremhæver de turbulente forhold.

Wall Street brøler tilbage: en forbløffende vending af formue

Copy link to section

Torsdagens rally i Asien fulgte en spektakulær stigning natten over på Wall Street, hvor S&P 500 steg med 9,5 % for sin største daglige stigning siden 2008, hvilket tyder på, at det globale marked var forenet i sin lettelse.

Uniqlo-brandejeren Fast Retailing steg med 7,2 %, hvilket gav det største løft til Nikkei-indekset.

Chip-relaterede aktier oplevede også betydelige gevinster, hvor Tokyo Electron og Advantest steg med henholdsvis 11,77 % og 13,66 %, hvilket understreger sektorens følsomhed over for handelsudviklingen.

Alle Tokyo Stock Exchange’s (TSE) 33 industri-underindekser steg, hvor non-ferro-sektoren steg med 12,65% for at blive den største vinder, hvilket afspejler et bredt baseret markedsopsving.

Banksektoren, som var blevet hårdt ramt af bekymringer om en økonomisk afmatning, steg 9,2 %, hvilket understreger sektorens sårbarhed over for økonomisk usikkerhed.

Bullish på Japan: en stærk underliggende dynamik

Copy link to section

Morgan Stanley-analytikere bemærkede, at Trumps beslutning er særligt optimistisk for asiatiske aktier, og fremhæver Japan som en primær modtager.

De mener, at Japan “har en stærk underliggende reflationær dynamik, men i vores dækning kom tættest på at prissætte en sådan recession ved lavpunktet i mandags,” hvilket tyder på, at markedet markant havde undervurderet Japans økonomiske styrke.

Alle undtagen én af de 225 aktier på Nikkei steg, og overvældende 99% af de mere end 1.600 aktier, der handles på TSE’s primære marked, oplevede fremgang.

Efter at Trump annoncerede pausen, udtalte Taiwans udenrigsminister, at det har givet pusterum til mere dybtgående samtaler, og at ø-nationen håber at kunne drage fordel af det “store” amerikanske marked for en afbalanceret handel, hvilket indikerer et strategisk fokus på at styrke de økonomiske bånd med USA.

Taiwans udenrigsminister Lin Chia-lung udtalte, at regeringen er forpligtet til at øge sine indkøb fra sine investeringer i USA og reducere sit handelsoverskud med Amerika, som betragtes som dets vigtigste internationale støtte.

“Nu hvor vi har yderligere 90 dage, kan vi diskutere Taiwan-USA økonomisk og handelsmæssigt samarbejde på en mere detaljeret og dybdegående måde. Vi håber at drage fordel af det enorme amerikanske marked, deres fremragende teknologikapital og talent, til at danne en Taiwan-amerikansk koalition, en fælles flådetilgang,” sagde minister Lin.