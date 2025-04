Kan AVAX bryde $20-barrieren, efter at Nasdaq ansøgte om at notere VanEck Avalanche ETF?

Avalanche (AVAX) steg til en intradag-højde på $18,75 efter nyheden om Nasdaqs ansøgning om at notere VanEck Avalanche ETF, men den var trukket tilbage til $17,73 på pressetidspunktet.

Mens prisstigningen udløste begejstring blandt krypto-entusiaster, har rettelsen rejst spørgsmål om, hvorvidt AVAX kan bryde $20-mærket.

Nasdaqs ansøgning om notering af VanEck Avalanche ETF

Indsendt den 10. april 2025, kan Nasdaq-ansøgningen om VanEck Avalanche Trust ETF, som kommer få dage efter en lignende ansøgning om at opføre en spot Avalanche ETF forvaltet af Grayscale, signalere en ny æra med institutionel vedtagelse af AVAX.

Hvis denne ETF godkendes, vil denne ETF gøre det muligt for investorer at opnå eksponering mod AVAX uden at eje tokenet direkte, hvilket potentielt tiltrækker betydelig institutionel interesse.

Dette regulerede investeringsmiddel kunne øge likviditeten for AVAX, som kan prale af en markedsværdi på 7,35 milliarder dollar, hvilket giver det prisstigninger svarende til de prisstigninger, der ses med Bitcoin og Ethereum ETF’er.

Imidlertid er regulatorisk godkendelse langt fra sikker, hvilket dæmper forventningerne til et øjeblikkeligt lavineprisudbrud.

Teknisk analyse og lavineprisudsigter

Ser man på teknisk analyse, står AVAX over for hård modstand mellem $17,78 og $19,62, hvor mange holdere er under vandet.

Bearish signaler som et negativt Chaikin Money Flow (CMF) og Moving Average Convergence Divergence (MACD) tyder på, at et svagt købspres fortsætter.

Det seneste opsving fra $14,66 til $18,75 viser dog noget grus i tokenets prishandling.

Hvis AVX holder sig over $15-$17 supportzonen, kan den være klar til et langsigtet opsving, da det bredere kryptomarked reagerer på Trumps tarifferpause.

At rydde $18,75-niveauet, kan især drive Avalanche-prisen mod $20, selvom fiasko kan se den glide tilbage til under $15.

AVAX markedsstemning

Stemningen omkring AVAX blander håb med tøven, som det ses i blandede reaktioner på sociale medieplatforme.

Nogle ser Avalanche ETF-nyhederne som en game-changer, mens andre tvivler på dens kortsigtede virkning midt i et hakkende kryptomarked.

Selvom præsident Trumps nylige toldpause har lettet noget nedadgående pres, fortsætter volatiliteten, og makrofaktorer som renter og globale spændinger kan påvirke investorernes appetit på risikoaktiver som AVAX.

I sidste ende vil ETF’s skæbne have stor indflydelse på dets næste træk, men eksterne forhold vil også veje ind.

Indtil videre vil det at holde over $15-$17 være nøglen til ethvert vedvarende push højere, med en mulig ETF-godkendelse sat til at låse op for institutionelle fonde, der kunne sende AVAX’s pris gennem taget.

Med pro-krypten Paul Atkins nu i spidsen for SEC, er chancerne for, at Avalanche ETF’en får et nik fra SEC, højere, og analytikere regner med, at denne optimisme kan føre til øget aktivitet for kryptovalutaen, da investorer tilpasser sig en potentiel godkendelse og efterfølgende prisstigning.