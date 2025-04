Prada køber Versace i en aftale på 1,25 milliarder euro: hvad det kan betyde for Capri Holdings’ aktie, når aktiekursen falder

I et afgørende øjeblik for luksusmodeverdenen annoncerede Prada torsdag, at de vil købe Versace for 1,25 milliarder euro (1,38 milliarder dollars) fra New York-baserede Capri Holdings.

Dette er årets største luksusaftale, der bringer en dramatisk afslutning på Capris ambitiøse, men alligevel urolige søgen efter at bygge et amerikansk modekraftcenter, der kan konkurrere med folk som LVMH og Kering.

Il Sole 24 Ore havde først rapporteret i januar, at Prada var på udkig efter at erhverve Versace.

Transaktionen understreger fornyet tillid til italiensk håndværks vedvarende appel, selv når globale markeder vakler under pres fra præsident Trumps uforudsigelige handelspolitik.

For Prada repræsenterer det et modigt spring mod at samle en italiensk rival til de dominerende franske luksuskoncerner.

“Det er et modigt og ambitiøst træk af Prada,” kommenterede Robert Burke, grundlægger af Robert Burke Associates.

“Opkøbet vil positionere Prada til at diversificere sin portefølje og konkurrere på en større global scene.”

Pradas aktiekurs lukkede onsdag 5 % højere, mens Capri Holdings aktiekurs faldt med mere end 11 %.

Versace for at forbedre Pradas modeafdeling

Med dette opkøb vil Versace slutte sig til Prada Groups voksende portefølje, som allerede omfatter Prada, Miu Miu, Luna Rossa og det berømte konditormærke Marchesi.

Gruppen tæller også fodtøjsnavne som Car Shoe og Church’s under sit banner.

Denne strategiske udvidelse forbedrer Pradas modedivision, tilføjer et brand med en særskilt identitet og reducerer afhængigheden af ​​Miuccia Pradas vision.

Andrea Guerra, administrerende direktør for Prada Group, udtalte, at Versace ville bringe “en ny dimension, anderledes og komplementær” til familien.

“Versace har et enormt potentiale,” bemærkede han, mens han advarede om, at “rejsen vil være lang.”

Prada har til hensigt at finansiere opkøbet overvejende gennem gæld og planlægger at låne over en milliard euro.

Handlen, der er godkendt af begge selskabers bestyrelser, forventes afsluttet i andet halvår, med forbehold af myndighedernes godkendelser.

En kontrast af formuer

Transaktionen fremhæver den skarpe kontrast i formuer mellem de to selskaber.

Prada har været et sjældent lyspunkt i luksussektorens seneste afmatning og rapporterede om €5,4 milliarder i omsætning for 2024 – en stigning på 17 %.

Stigningen er blevet ledet af Miu Miu, hvis detailsalg steg med forbløffende 93% sidste år.

Til sammenligning har Capri Holdings, som også ejer Michael Kors og Jimmy Choo, set Versaces præstationer vakle.

Mærkets omsætning forventes at falde til $810 millioner i dette regnskabsår, et fald fra $1 milliard i 2024.

Versace har længe været set som et opkøbsmål, især efter et mislykket bud fra Tapestry, ejeren af ​​Coach og Kate Spade, som blev blokeret af amerikanske regulatorer sidste år.

Spekulationer om, at Prada også kunne forfølge Jimmy Choo, har indtil videre vist sig ubegrundede.

“Versace-forretningen har brug for en komplet turnaround,” sagde Luca Solca, senioranalytiker hos Bernstein.

Alligevel dæmpede han forventningerne og bemærkede, at Pradas tidligere opkøb “lader meget tilbage at ønske.”

Capri Holdings (CPRI) aktieudsigter

Transaktionen har til formål at styrke Capris balance og muliggøre strategiske investeringer i dets andre brands, Michael Kors og Jimmy Choo.

Dette skridt er en del af Capris strategi om at øge aktionærværdien og fokusere på langsigtet vækst for de resterende brands.

Ifølge TipRanks står Capri Holdings over for betydelige økonomiske og operationelle udfordringer, hvilket afspejles i dets faldende omsætning og rentabilitet.

“Mens virksomheden implementerer strategiske initiativer og øger den finansielle fleksibilitet, tyder de nuværende bearish tekniske indikatorer og negative værdiansættelses-metrics på et forsigtigt udsigter. Virksomhedens bestræbelser på at stabilisere sig og i sidste ende vende tilbage til vækst er positive, men overskygges af kortsigtede risici,” hedder det.

En fremtid bygget på arv og familiebånd

Copy link to section

De personlige bånd mellem de to modedynastier tilføjer et yderligere lag af betydning til aftalen.

Miuccia Prada er kendt for at være tæt på Donatella Versace, der overtog tøjlerne i sin families forretning efter hendes bror Giannis tragiske død i 1997.

Selvom Donatella trådte tilbage som chief creative officer i sidste måned, er hun fortsat dybt involveret som chief brand ambassadør og har udtrykt sin tilfredshed med aftalen.

Ifølge kilder tæt på forhandlingerne er Donatella Versace “glad” over at se huset, som hendes bror grundlagde, blive en del af en familieledet italiensk gruppe, der bevarer arven fra Versace-navnet inden for den italienske luksus.

Mens Prada sætter blikket mod global ekspansion med dette dristige opkøb, vil modeverdenen følge nøje med for at se, om denne seneste satsning kan lykkes, hvor andre har vaklet – og om en italiensk luksusgigant, bygget på arv og genopfindelse, kan tage sin plads sammen med industriens globale titaner.