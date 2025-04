Det vietnamesiske lavprisflyselskab Vietjet meddelte torsdag, at det har afsluttet en finansieringsaftale på 300 millioner dollars med AV AirFinance, en partner i investeringsfonden KKR, for at støtte udvidelsen af ​​sin flyflåde.

Denne meddelelse bekræfter en Reuters-rapport fra sidste uge, som detaljerede finansieringsarrangementet mellem Vietjet og AV AirFinance under et besøg i USA af vicepremierminister Ho Duc Phoc.

Phocs besøg havde til formål at forhandle en gensidig toldaftale midt i stigende handelsspændinger.

Den første rapport fastsatte handlens værdi til 200 millioner dollars.

Vietjets aftale med AV AirFinance er den seneste i rækken af ​​finansieringsaftaler til en værdi af kumulerede $4 milliarder, som er blevet sikret med amerikanske partnere, sagde flyselskabet i sin erklæring, der understreger dets voksende bånd til amerikanske virksomheder.

Boeing 737 MAX i horisonten, leveringer forventes i år

Vietjet har også forpligtet sig til at købe 200 Boeing 737 MAX-jetfly i en aftale, der oprindeligt blev underskrevet i 2016 og efterfølgende revideret under Trumps besøg i Vietnam i 2019, hvilket markerer en betydelig investering i dets fremtidige vækst.

Der er dog endnu ikke leveret jetfly.

Flyselskabet oplyste, at det forventer at modtage de første leverancer af disse jetfly i år og er i øjeblikket i diskussioner om potentielt at udvide ordren, hvilket signalerer dets tillid til Boeings fly.

Reuters rapporterede sidste fredag, at flyselskabet også overvejede at købe 20 wide-body Boeing 787-jetfly, hvilket yderligere udvider sin flåde og styrker sine langdistancekapaciteter.

Vietjet udtalte i januar, at det havde aftaler til en værdi af næsten 50 milliarder dollars med førende amerikanske selskaber, herunder Boeing, og var i forhandlinger om yderligere aftaler til en værdi af cirka 14 milliarder dollar, hvilket understregede dets dybe økonomiske bånd til den amerikanske økonomi.

Det sagde også, at Boeing i år vil levere de første 14 af de 200 fly, VietJet allerede har bestilt.

Bag aftalerne: handelsspændinger og toldforhandlinger

VietJet, KKR, dets partner og Vietnams udenrigsminister svarede ikke på anmodninger om kommentarer om finansieringsaftalen, som stadig er tvetydig.

Boeing udsatte kommentarer til VietJet, hvilket viser deres enighed i mediekommunikation, ifølge Reuters.

To industrikilder fortalte publikationen, at VietJet og flagrederiet Vietnam Airlines (HVN.HM) var i forhandlinger om at købe flere passagerfly uden at uddybe den mulige sælger.

Vietnam Airlines reagerede heller ikke på anmodninger om kommentarer, hvilket viser den generelle stille karakter af samtalerne omkring dette køb.

Flere vietnamesiske og amerikanske embedsmænd har foreslået, at vietnamesiske virksomheders køb af fly kan være et strategisk træk for at imødegå handelsproblemer, som Trump-administrationen har rejst.

Vietnam har offentligt givet udtryk for sine bekymringer over USA’s 46% told på Vietnam-fremstillede varer, der er planlagt til at træde i kraft den 9. april, medmindre landet sikrer sig en udsættelse fra Washington.

Vicepremierminister Phoc er indstillet til at rejse til USA fra den 6. april, ifølge regeringsportalen, som ikke annoncerede nogen møder med amerikanske embedsmænd, på trods af at mange håbede, at han kunne bringe en løsning på forholdet mellem USA og Vietnam.

Hanoi har i løbet af de sidste uger annonceret flere indrømmelser for at undgå amerikanske toldsatser, herunder nedsættelse af importafgifter og løfte om at købe flere amerikanske varer, alt sammen signalerer nationens iver efter at undgå handelsspændinger med USA.