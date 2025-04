Markederne i Asien og Stillehavet faldt i fredags, hvor Japan tog hovedparten af ​​salgspresset, da Wall Street oplevede fornyede tab natten over.

Den fornyede risiko-af-stemning stammer fra eskalerende handelskrigsspændinger mellem verdens to største økonomier, hvilket opvejer tidligere optimisme efter en kort toldudsættelse.

Australiens S&P/ASX 200 faldt 2,28 %, hvilket afspejler den udbredte karakter af nedturen.

Det var dog Japan, der led de største tab, hvor Nikkei 225 faldt 5,46 % og Topix, der handlede 5,05 % lavere, hvilket signalerede en dyb uro blandt japanske investorer.

Sydkoreas Kospi faldt 1,55%, mens small-cap Kosdaq faldt 0,11%, hvilket indikerer en mere moderat indvirkning på det sydkoreanske marked.

Hongkongs Hang Seng-indeks faldt 0,8 %, og Kinas CSI 300 faldt 0,13 %, hvilket understreger den fortsatte effekt, toldsatser har på Kina og den globale økonomi.

Takst u-vending: en pause, der ikke formår at berolige

USA’s præsident, Donald Trump, annoncerede en overraskende u-vending i tolden onsdag, der midlertidigt sænker de nye gensidige toldsatser på import fra de fleste lande i 90 dage.

“Forlængelsen af ​​tid afhjælper ikke usikkerheden,” skrev ANZ-analytikere i en note, der fangede den fremherskende stemning.

“Der er skepsis over for resultatet af handelsforhandlinger, og det vil fortsat tynge investeringerne og dermed vækstudsigterne,” advarede de.

Kumulativt pres: Kina står over for en toldbyrde på 145 %

Copy link to section

For at tilføje bekymringerne bekræftede Det Hvide Hus torsdag over for CNBC, at den kumulative toldsats på Kina nu ville nå op på svimlende 145%, bestående af den nye 125% told på varer, ud over den eksisterende 20% told forbundet med fentanylkrisen, hvilket understreger det betydelige økonomiske pres, som kinesiske virksomheder står over for.

Amerikanske aktiefutures steg fredag, da investorerne så ud til at lukke en volatil uge præget af skarpe udsving i de store gennemsnit, hvilket tyder på en vis grad af stabilitet efter en turbulent periode.

S&P 500-futures steg med 0,3 %, mens Nasdaq 100-futures steg omkring 0,1 %. Futures knyttet til Dow Jones Industrial Average tikkede højere med 28 point, eller næsten 0,1 %.

Wall Street trækker sig tilbage

Copy link to section

I løbet af natten i USA lukkede de tre store gennemsnit lavere, hvilket gav nogle af gevinsterne tilbage fra det historiske rally set i den foregående session, som var blevet drevet af præsident Donald Trumps meddelelse om en 90-dages udsættelse af nogle af hans “gensidige” tariffer.

S&P 500 solgte fra 3,46% og lukkede på 5.268,05, mens Nasdaq Composite faldt 4,31% til 16.387,31.

Dow Jones Industrial Average faldt 1.014,79 point, eller 2,5 %, og faldt til 39.593,66, hvilket illustrerer den hurtige vending af stemningen.