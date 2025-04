BABY-prisforudsigelse, da Bitcoin-satsning Babylon Genesis Network går live

BABY, Babylons indfødte symbol, er klar til potentiel vækst efter dets seneste airdrop og lanceringen af ​​Babylon Genesis Network.

Netværkets innovative tilgang til Bitcoin-indsats har vakt betydelig interesse, og den hurtige indførelse, drevet af strategiske partnerskaber og robust tokenomics, kunne fremskynde BABYs pris over $0,2 ved udgangen af ​​april.

Lancering af Babylon Genesis Network

Babylon Genesis Network blev lanceret den 10. april 2025 som en Layer 1 blockchain.

Babylon Genesis integrerer Bitcoins sikkerhed med Proof-of-Stake (PoS) fleksibilitet.

Denne unikke ramme giver Bitcoin-indehavere mulighed for at satse direkte på kæden.

BABY-token fungerer som styrings- og nytte-token, med dets rolle i transaktionsgebyrer og indsatsbelønninger, der fremmer økosystemengagementet.

Efter lanceringen af ​​Babylon Genesis steg BABYs pris til $0,153 på Binance, før airdrop-udsalg udløste et fald til $0,07203.

Prisen er dog steget til $0,0914 på pressetidspunktet, da tyre tager kontrol.

Denne volatilitet afspejler typisk post-Token Generation Event (TGE) dynamik, hvor opsvinget signalerer en fornyet investortillid.

Babylon airdrop uddelte 600 millioner BABY tokens

Babylon airdrop distribuerede 600 millioner BABY-tokens, der repræsenterede 6% af den samlede forsyning på 10 milliarder, rettet mod tidlige stakers og NFT-indehavere.

Navnlig var der ingen overførselsrestriktioner, hvilket muliggjorde øjeblikkelig handel med nogle modtagere, der solgte deres beholdninger med det samme, hvilket bidrog til det seneste prisfald.

Andre deltagere satte poletter, der understøttede netværkssikkerhed.

En 21 millioner dollars Bitcoin-begivenhed, der ikke blev sat i spil, fulgte airdrop, hvilket gav anledning til bekymring om markedets tillid, hvor kritikere pegede på en 66% tildeling til insidere.

Der er dog sikkerhedsforanstaltninger på plads for at mindske risici med en etårig 1-lås for VC’er og rådgivere.

De låste tokens kan ikke satses, hvilket forhindrer dumping.

Babylon Genesis Network ser eksplosiv adoption

Post-airdrop er BABY-prisen skyhøje, understøttet af den hurtige indførelse af Babylon Genesis Network, delvist på grund af dens dobbelte staking-model.

Bitcoin (BTC) og Babylon (BABY) tokenholdere kan satse deres mønter og tjene belønninger i fællesskab.

BTC-aktører bevarer fuld kontrol over deres aktiver, mens BABY-aktører uddelegerer til validatorer og sikrer transaktioner.

Netværket opkræver en årlig inflationsrate på 8 % og tilbyder en belønning på 4 % for Bitcoin-indsats.

Derudover forhindrer Babylons tidsstemplingsprotokol dobbeltforbrugsangreb, mens dens datatilgængelighedsprotokol sikrer problemfri drift.

Disse funktioner styrker PoS blockchains med Bitcoins robusthed.

På pressetidspunktet kunne netværkets Bitcoin staking-protokol prale af en TVL på 4,068 milliarder dollars ifølge DefiLlama, hvilket understreger dets stærke brugeranvendelse.

Strategiske partnerskaber har forstærket Babylons vækstpotentiale, hvor Anchorage Digital integreres med netværket på dag ét.

Axelar Network-integration fulgte, forbinder BABY med 70+ blockchains, hvilket øgede interoperabiliteten.

En IBC Eurekas Ethereum-bro er også blevet lanceret for at muliggøre hurtige aktivoverførsler, hvor Bitcoin LST-indehavere nu er i stand til at flytte penge til Babylons hovednet på få sekunder.

Denne cross-chain kapacitet positionerer BABY til DeFi adoption.

Navnlig modtog Babylon Genesis $88 millioner i finansiering fra Paradigm og Polychain Capital, udover at samarbejde med folk som Cosmos Hub og Bedrock.

Disse alliancer udvider Babylons økosystem. De kunne drive BABYs nytte og efterspørgsel.

Hvad er det næste for Babylon-prisen?

Prismålet på $0,2 afhænger af den fortsatte adoption af Babylon Genesis Network.

Anchorages indsatsaktivering kan øge TVL yderligere, Axelar og IBC Eureka kan tiltrække DeFi-brugere, og fællesskabsstyringen kan genopbygge tilliden efter unstaking, hvilket understøtter den bullish sentiment for Babylon-prisen.

Der er dog risici over BABYs bane, især med den insidertunge allokering, som fortsat er en bekymring trods låseperioden.