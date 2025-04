Det europæiske marked er åbent: Aktierne stiger, mens frygten for handelskrig varer ved

De europæiske aktiemarkeder åbnede med beskedne stigninger i den tidlige handel fredag, da en turbulent uge for aktier nærmede sig sin afslutning.

Mens et positivt momentum var til stede, fortsatte den underliggende bekymring om en eskalerende handelskrig mellem USA og Kina, hvilket dækkede over den generelle entusiasme.

Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks åbnede op 0,4 %, hvor Storbritanniens FTSE 100 steg med 0,5 %, mens Tysklands Dax og Frankrigs CAC 40 var højere med 0,4 % kl. 8:10.

London-tid, hvilket afspejler en generelt forsigtig tilgang fra investorer.

Næsten alle sektorer på aktiemarkedet handlede i positivt territorium, med energi den eneste undtagelse, hvilket fremhævede en bred, men ikke overvældende følelse af optimisme.

En hakkende uge drevet af handelspolitiske udviklinger

Europæiske og globale markeder har oplevet en hakkende uge, da investorer har reageret på den hyppige og ofte uforudsigelige udvikling i den globale handelspolitik, udløst af den amerikanske præsident Donald Trumps seneste toldplaner.

Trumps såkaldte gensidige tariffer trådte i kraft tidligere på ugen, før de midlertidigt blev sænket til et tæppe på 10 % i 90 dage for at give mulighed for handelsforhandlinger med de fleste af de tæt på 90 lande og territorier, der er målrettet mod, hvilket giver en kort periode med pusterum.

Dog blev toldsatserne på import fra Kina hævet, hvilket understregede handelskonfliktens primære fokus.

Den Europæiske Union reagerede torsdag på samme måde og satte vedtagelsen af ​​modforanstaltninger på pause i 90 dage.

“Vi ønsker at give forhandlingerne en chance,” sagde Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen på sociale medier, hvilket signalerede en forpligtelse til de-eskalering.

På trods af disse bestræbelser fortsatte den handelspolitiske usikkerhed, da det forblev uklart, hvordan forhandlingerne mellem USA og dets handelspartnere ville forløbe.

Vedvarende frygt for en fuld-blæst handelskrig mellem USA og Kina var fast forankret hos investorerne.

Den kumulative toldsats på Kina når 145 %

De to lande har været involveret i en tit-for-tat-cyklus, hvor Det Hvide Hus torsdag bekræftede over for CNBC, at den kumulative toldsats på Kina nu reelt ville være på 145 %.

Dette omfatter tolden på 125 % på varer samt en 20 % fentanylrelateret told, hvilket skaber en betydelig økonomisk udfordring for kinesiske eksportører.

Asien-Stillehavsmarkederne var sidst blandede, hvilket afspejler manglen på en klar retning i de globale handelsforbindelser.

Stateside faldt amerikanske aktiefutures efter en tabssession for aktier i torsdags, hvilket yderligere tilføjede den forsigtige atmosfære.

Storbritanniens BNP-data truer: en vigtig økonomisk indikator

Copy link to section

I Europa venter investorer spændt på udgivelsen af ​​månedlige britiske bruttonationalprodukt (BNP) data på fredag, som vil give værdifuld indsigt i sundheden i den britiske økonomi og den potentielle indvirkning af global handelsmodvind.