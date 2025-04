Helium vinder 17 %, da SEC dropper sagen mod Nova Labs: hvad er det næste for HNT-prisen?

Digitale aktiver registrerede betydelige inddrivelser, efter Donald Trump bekræftede at sætte tarifferne på pause.

Mens de fleste aktiver viser modstandskraft efter nødhjælpsstævnerne, har Helium (HNT) udvidet sine gevinster inden for de sidste 24 timer.

HNT steg fra et 24-timers lavpunkt på $2,59 til $3,04, en prisstigning på 17,37%.

De betydelige optrends dukkede op, efter at Noval Labs, udvikleren bag Helium Network, opnåede en stor juridisk sejr.

Ifølge Heliums seneste blog har United States Securities and Exchange Commission officielt lukket beskyldninger om, at Helium-økosystemtokens, HNT, MOBILE og IOT, overtrådte værdipapirlovgivningen.

Meddelelsen forstærkede Heliums følelser, med et teknisk udbrud, der udløste debatter om HNTs præstationer på kort sigt.

SEC afslutter retssagen mod Helium Network

I en massiv sejr for krypto- og decentraliserede trådløse initiativer har SEC afsluttet en retssag, der hævder, at Nova Labs solgte ulicenserede værdipapirer.

Med sagen officielt afsluttet vil regulatoren ikke længere betragte HNT-, MOBILE- og IOT-tokens som værdipapirer.

Det betyder, at Helium-hotspots og aktivdistribution nu er lovlige.

Afskedigelsen lindrede regulatoriske udfordringer, der har hindret Heliums token-adoption og økosystemudvidelse.

Desuden understregede beslutningen det skiftende regulatoriske landskab under Trumps administration.

Heliums hold udtalte:

Vi, den nye ledelse på SEC for endelig at give klarhed og ser frem til en ny æra, hvor innovation virkelig kan trives. Med dette kapitel endeligt afsluttet kan Helium og fællesskabet nu bevæge sig fremad med fuld tillid, accelerere adoption og innovation i den virkelige verden inden for decentraliseret trådløs og krypto-drevet infrastruktur.

HNT pris forudsigelse

HNT/USD oplevede et hurtigt kursspring efter meddelelsen og steg fra $2,59 til $3,04.

Det repræsenterer et betydeligt opsving fra alts seneste lavpunkter og indikerer optimisme i projektet efter SEC’s træk.

HNT skifter hænder til $2,92 efter en lille tilbagegang fra dets daglige toppe.

Chart by Coinmarketcap

Den stigende 24-timers handelsvolumen fremhæver fornyet investorinteresse for tokenet.

Midt i de bullish pristiltag fremhævede AgentXBT nøgleniveauer, der skal holdes øje med HNTs prisbevægelser.

Analytikeren observerede Heliums bullishness, drevet af et stigende købspres fra institutionelle aktører.

Det daglige diagram viser, at HNTs seneste opsving skete ved en afgørende støttebarriere på $2,60 – $2,70.

Genvinding af støtten til $2,99 kunne understøtte en afgørende lukning over $3,0.

Et sådant skridt vil tiltrække flere købere til at åbne vejen mod højere mål på $3,27, $3,39 og $3,48.

Source – AgentXBT on X

Det ville betyde en stigning på cirka 20 % fra HNTs nuværende pris på $2,92.

Entusiaster bør dog holde øje med potentielle udfordringer til det forventede stævne.

Mens kortsigtede indikatorer blinker optimistiske signaler, handler HNT under den vitale 200-dages MA, hvilket bekræfter bjørnens dominans i langsigtede tendenser.

Yderligere er brede markedsstemninger afgørende for at forme Heliums bane.

Kryptovalutaer virker ubeslutsomme efter det seneste opsving, da Bitcoin ser ud til at sidde fast mellem $80k og $82k.

HNT bør bryde og opretholde over $2,99 og $3,27 for at forlænge dets inddrivelser.

Hvis du ikke gør det, kan den token-reviderende støttebarriere blive til $2,84 og $2,70.

At tabe $2,60 vil udskyde Heliums forventede rally på kort sigt.