Saudi-Arabiens eksport af råolie til Kina forventes at se en markant stigning i maj i forhold til den foregående måned.

Denne stigning i udbuddet tilskrives en betydelig prisnedsættelse gennemført af Kongeriget, som har tiltrukket kinesiske købere, ifølge en Reuters-rapport.

Prisnedsættelsen har gjort saudisk råolie mere konkurrencedygtig på det kinesiske marked, hvilket har ført til øgede ordrer og en efterfølgende stigning i eksporten.

Denne udvikling fremhæver den betydelige indvirkning af prisjusteringer på dynamikken på det globale oliemarked, såvel som det igangværende forhold mellem Saudi-Arabien og Kina i energisektoren.

Saudi Aramco, det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien, øger sine olieleverancer til Kina markant i maj.

maj forsendelser

Selskabet vil levere cirka 48 millioner tønder olie til kinesiske raffinaderier, hvilket er en markant stigning fra de 35,5 millioner tønder, der blev afsendt i april, ifølge rapporten.

Kina er verdens største importør af råolie, efterfulgt af USA og Indien.

De seneste data markerer første gang, Aramco har øget sin allokering til Kina siden starten af ​​året.

Denne ændring i distributionsstrategien kunne signalere et skift i Aramcos prioriteter eller et svar på skiftende markedsforhold i Kina.

Flere kinesiske olieselskaber planlægger at øge deres import af saudisk råolie i maj.

Disse virksomheder omfatter det statsejede Sinopec, China National Offshore Oil Corp og den private raffinaderi Shenghong Petrochemical.

Prisnedsættelse

Søndag annoncerede Saudi Aramco en kraftig reduktion i majs officielle salgspris (OSP) for sit flagskib Arab Light-råolie.

Den nye OSP er sat til $1,20 per tønde over gennemsnittet af Oman og Dubai råoliepriser, hvilket markerer et væsentligt fald på $2,30 fra april OSP.

Præmien for det arabiske lys over Oman- og Dubai-priserne har nået et lavpunkt i fire måneder.

Denne nuværende præmie nærmer sig også det laveste punkt, den har været på i de seneste fire år, hvilket indikerer et betydeligt fald i den ekstra værdi, der er forbundet med dens pris i Oman og Dubai.

Output stigning

Aramcos tiltag falder sammen med Organisationen af ​​olieeksporterende lande og allieredes beslutning om at øge produktionen af ​​råolie markant i maj.

I et overraskende træk i sidste uge blev de otte medlemmer af OPEC+, inklusive Saudi-Arabien og Rusland enige om at øge produktionen i maj med 411.000 tønder om dagen.

Dette er en del af dens plan om at afvikle de frivillige produktionsnedskæringer på 2,2 millioner tønder om dagen. Afviklingen begynder fra april, hvor de otte medlemmer forventes at hæve olieproduktionen med 135.000 tønder om dagen.

Markedet forventede, at OPEC også ville annoncere en lignende stigning i maj. Det store beløb tyngede imidlertid råoliepriserne og trak dem til et lavt niveau på mere end fire år.

Som et resultat havde Saudi Aramco også sænket råoliepriserne, hvilket antydede et muligt fald i efterspørgslen i Asien, især Kina. Kina er involveret i en ophedet handelskrigskamp med USA, hvilket forventes at svække brændstofefterspørgslen i landet fremover.

Saudi-Arabien er den næststørste råolieleverandør til Kina efter Rusland.