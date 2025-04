Indiske markeder åbner: Nifty & Sensex klar til en stærk start, men handelskrigens skygger forbliver

Indiske aktiemarkeder forventes at åbne med en stærk tone på fredag, hvor GIFT Nifty-futures handles 467 point højere til 22.954, hvilket peger mod en betydelig gap-up-åbning for benchmark-indekser.

Handlende bør dog forberede sig på potentiel volatilitet, da den globale stemning forbliver skrøbelig midt i eskalerende handelsspændinger mellem USA og Kina og blandede signaler fra de globale markeder.

I løbet af natten oplevede de amerikanske markeder kraftige fald, da eskalerende handelsspændinger under Trump-administrationen overskyggede ellers positive økonomiske data, hvilket fremhævede handelspolitikkens voksende indvirkning på investorernes stemning.

Dow Jones Industrial Average faldt 2,50 %, hvilket signalerer udbredt bekymring.

S&P 500 faldt 3,46 %, hvilket afspejler bredden i markedets tilbagetrækning.

Nasdaq Composite faldt 4,31 %, hvilket indikerer særlig svaghed i teknologisektoren.

Disse tab afspejler voksende bekymringer omkring potentialet for en recession, efterhånden som toldstandoffet intensiveres, hvilket vækker bekymring for de langsigtede økonomiske udsigter.

Asiatiske aktier afspejler USA’s svaghed: Guld når rekordhøje på efterspørgsel efter sikre havn

Asiatiske aktier fulgte føringen på de amerikanske markeder ved åbningen, hvilket afspejlede en risiko-off-tone i hele regionen.

Japans Topix faldt 4,7 %, mens Australiens ASX 200 faldt 2,1 %, hvilket illustrerer den udbredte virkning af globale handelsspændinger.

Hang Seng futures faldt 0,5 %, hvilket yderligere forstærkede den negative stemning. I mellemtiden nåede guld et rekordhøjt niveau, et klassisk tegn på en sikker efterspørgsel, da investorer søger tilflugt fra markedsvolatilitet.

Tekniske signaler: et stævne uden udholdenhed?

På trods af den forventede gap-up-åbning tyder tekniske indikatorer på en forsigtig tilgang.

Relative Strength Index (RSI) viser en bearish crossover, hvilket indikerer, at rallyet kan miste momentum, hvis Nifty ikke klarer at bryde afgørende over 22.500-niveauet.

Støtten ses på 22.000, hvilket understreger vigtigheden af ​​dette niveau for at opretholde et positivt momentum.

Volatiliteten stiger: Indien VIX springer

India VIX, et mål for markedsvolatilitet, sprang 5 % til 21,43, hvilket peger på øget markedsnervøsitet og en potentiel stigning i prisudsving i den nærmeste fremtid.

Udenlandske institutionelle investorer (FII’er) forblev nettosælgere i onsdags og aflastede aktier til en værdi af 4.358 crore Rs, mens indenlandske institutionelle investorer (DII’er) gav en vis modvægt ved at købe Rs 2.976 crore.

FII netto korte positioner er fortsat med at stige og nåede Rs 1,15 lakh crore, op fra Rs 1,09 lakh crore en dag tidligere, hvilket afspejler vedvarende bearishness blandt udenlandske investorer.

Rupien forlængede sin tabsrække og afviklede 42 paise lavere til 86,68 over for dollaren, tynget af global usikkerhed og Reserve Bank of Indias (RBI) nylige rentenedsættelse, hvilket signalerer et komplekst samspil mellem nationale og internationale faktorer.

F&O-forbudsliste: aktier under lup

Følgende aktier er i øjeblikket under Futures & Options (F&O) forbuddet:

BirlaSoft

Hindustan kobber

Manappuram

Nalco