Kan RENDER-prisen stige over $4 forud for RenderCon 2025?

Render Foundation har annonceret nogle vigtige ændringer til sit lederteam forud for RenderCon 2025, hvilket udløser en prisstigning for dets oprindelige token, RENDER.

Tokenet er steget med 16%, hvilket presser prisen over $3,7 på Biannce efter en længere nedadgående trend.

Denne pludselige stigning kommer midt i et bredere opsving på kryptomarkedet, hvilket antyder, at tokenets korrektion kan have ramt en lokal bund.

Men kan dette momentum bære prisen over $4?

Hvorfor er RENDER-prisen skyhøje?

En af hovedfaktorerne bag dagens RENDER-prisstigning er udnævnelsen af ​​Silvia Lacayo som Head of Marketing and Communications og promoveringen af ​​Luke Duncan til Community and Governance Manager hos Render Network.

Silvia Lacayo som Head of Marketing and Communications bringer over 15 års erfaring fra blockchain- og SaaS-sektoren til Render Foundation, og hendes ekspertise forventes at øge Render Networks synlighed og tiltrække et bredere publikum af skabere og udviklere.

Samtidig fremhæver Luke Duncans forfremmelse til Community and Governance Manager et fornyet fokus på at opbygge et robust, engageret samfund omkring projektet.

Disse lederskabsforbedringer signalerer et strategisk skub i retning af innovation og ekspansion for Render Network.

Investortilliden er steget som reaktion, hvilket har drevet øget købspres og presset RENDERs pris opad.

Netværkets decentraliserede GPU-beregningsmodel, der er skræddersyet til AI og 3D-gengivelse, vinder også indpas i sektorer med høj efterspørgsel.

En anden faktor, der bidrager til den aktuelle RENDER-prisstigning, er hypen omkring den meget ventede RenderCon 2025, der er planlagt til den 15. april i Hollywood, Californien.

Denne kombination af stærkt lederskab og voksende nytte giver næring til optimisme blandt RENDER token-indehavere og markedsdeltagere.

RENDERs vej til $4: teknisk analyse og on-chain analyse

Det daglige RENDER/USD-diagram afslører, at RENDER er brudt ud fra et faldende wedge-mønster, et bullish mønster, der går forud for en nedadgående tendens, der nærmer sig sin afslutning.

Money Flow Index (MFI) ligger på 42,23, og kommer fra den oversolgte region, hvilket indikerer, at RENDER i øjeblikket er på en potentiel bullish vending.

Render price chart by TradingView

On-chain-dataene fra In/Out of Money Around Price (IOMAP) viser en solid støttezone på $2,70, hvor over 4 millioner tokens holdes af 408 adresser.

Over den nuværende pris har intervallet $3,02 til $3,47 færre tokens med tab, hvilket indebærer begrænset salgspres fra indehavere, der ønsker at forlade.

Denne struktur antyder, at RENDER kan presse forbi $3,47 med relativ lethed, hvis købsmomentum fortsætter.

Et breakout over den faldende wedges øvre trendlinje kunne drive tokenet mod 0,786 Fibonacci-niveauet ved $4,53.

Fastholdelse af denne opadgående bevægelse vil dog i høj grad afhænge af vedvarende handelsvolumen og markedsstemning.