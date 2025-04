New Hampshire fremfører Bitcoin reserveregning

Presset for at tilføje Bitcoin til statskassen tager fart i New Hampshire, hvor lovgivere fremsætter et lovforslag, der kan tillade staten at holde Bitcoin som en del af sine officielle reserver.

Den 10. april vedtog New Hampshire’s House House Bill 302 med en afstemning på 192-179, hvilket gjorde det til den fjerde stat, der har fremført et Bitcoin-reserverelateret lovforslag gennem et lovgivende kammer.

Lovforslaget vil nu blive sendt til Senatet til videre behandling. Hvis det bliver godkendt, vil det derefter gå til guvernør Kelly Ayottes skrivebord for en endelig underskrift, før det bliver lov.

Hvad er House Bill 302?

Efter at blive lov, ville House Bill 302 tillade statskasserer at allokere op til 10% af statsmidler eller andre lovligt godkendte midler til Bitcoin og vælge ædle metaller som guld, sølv og platin.

For at kvalificere sig til investering skal et digitalt aktiv have opretholdt en gennemsnitlig markedsværdi på over $500 milliarder i løbet af det seneste år.

I øjeblikket er Bitcoin det eneste aktiv, der opfylder dette kriterium.

Lovforslaget opstiller også strenge forældremyndighedskrav. Aktiver kunne enten besiddes direkte af staten gennem en sikker depotløsning, af en kvalificeret depotbank eller via et børshandlet produkt.

Ideen er at holde statens bedrifter sikre, mens de stadig giver dem plads til at vokse.

Oprindeligt indeholdt lovforslaget stablecoins og foreslog bestemmelser til at inkludere staking, men disse bestemmelser blev senere fjernet.

Tilbage er en strømlinet version, der udelukkende fokuserer på high-cap, veletablerede aktiver som Bitcoin.

HB302 er en del af en bredere lovgivningsindsats i New Hampshire for at adressere blockchain og digital aktivpolitik.

Lovgivere gennemgår også to andre lovforslag, der fokuserer på stablecoins, real-world asset tokenization og regulatorisk klarhed for blockchain-brug.

HB310 opfordrer til, at der oprettes en kommission til at studere reguleringen af ​​stablecoins og tokeniserede aktiver fra den virkelige verden.

Panelet vil evaluere juridiske modeller, identificere potentielle risici og udstede anbefalinger om, hvordan staten bør gribe disse teknologier an.

HB639, på den anden side, fokuserer på juridisk beskyttelse og klarhed omkring brug af blockchain.

Arizona fører strategisk reserveløb

Ifølge Bitcoin Laws, som sporer krypto-relaterede regninger over hele landet, er Arizona fortsat frontløberen i dette løb på statsniveau.

Som tidligere omtalt på Invezz, godkendte to Arizona-love, SB 1373 og SB 1025, House Rules Committee i marts.

SB1373 ville oprette en ny statsdrevet fond lavet af beslaglagte digitale aktiver og statslige penge, mens SB1025 ville lade eksisterende offentlige midler investere op til 10% i Bitcoin, hvis der oprettes en føderal reserve.

Hvis begge bliver underskrevet i loven, ville Arizona blive den første stat, der officielt lancerer en strategisk Bitcoin-reserve ved hjælp af en blanding af beslaglagt krypto og tildelte offentlige midler.