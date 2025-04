World Liberty Financial (WLFI), det decentraliserede finansprojekt (DeFi) støttet af den amerikanske præsident Donald Trumps familie, har afvist rapporter om, at det aflastede enhver Ether (ETH) midt i betydelige urealiserede tab.

WLFI’s afklaring kommer, da Ethereum-prisen (ETH) stiger over $1.500 fra et lavpunkt på $1.415,37 ifølge CoinMarketCap.

Det seneste fald i ETH-kursen var blevet udløst af de for nyligt annoncerede amerikanske gengældelsestakster (nu sat på pause i 90 dage), der fik globale markeder, herunder de etablerede kryptovalutaer, til at falde, hvilket fik investorerne til at kigge sig om efter alternative muligheder.

Midt i markedsvolatiliteten fremstår CartelFi (CARTFI), en stigende DeFi-protokol, der bygger bro mellem meme-mønter og yield farming, som en overbevisende investering.

Da projektets forsalg vinder indpas, så kan CartelFis innovative tilgang tilbyde en god investeringsvej for dem, der leder efter en lovende kryptoinvesteringsmulighed i disse hårde tider.

World Liberty Financial siger, at ETH-salgspåstande er falske

Spekulationerne svirrede tidligere på ugen, da blockchain-analysefirmaet Lookonchain markerede en wallet, der potentielt var knyttet til WLFI, hvilket tydede på, at den havde solgt ETH for $8 millioner.

Den rapporterede transaktion kom, da projektet kæmpede med over $125 millioner i urealiserede tab fra aktiver, der var akkumuleret i løbet af de sidste seks måneder.

WLFI imødegik dog hurtigt disse påstande, og en talsmand fortalte CoinDesk, at ingen beholdninger, herunder ETH, var blevet likvideret.

I deres erklæring understregede WFLI, at sådanne rapporter var unøjagtige, og opfordrede markedet til at afvise spekulationerne.

I mellemtiden er ETH’s pris, som var faldet til $1.465 under det rygtede salg, siden steget til $1.553, hvilket afspejler et beskedent opsving på det bredere kryptomarked.

Tidligere på året havde Eric Trump, en fremtrædende figur med tilknytning til WLFI, kaldt ETH for et stærkt køb til $2.880, hvilket understregede projektets langsigtede tillid til aktivet på trods af dets nuværende økonomiske belastning.

Afvisningen af salget har udløst diskussioner om WLFI’s strategi, hvor nogle sætter spørgsmålstegn ved, om det at holde fast i volatilitet signalerer modstandsdygtighed eller forpassede muligheder for at begrænse sine tab.

CartelFis forsalg lokker som en DeFi-mulighed

Midt i usikkerheden omkring WLFI fremstår CartelFi som en overbevisende mulighed for investorer, der ønsker at udnytte DeFis potentiale.

I modsætning til traditionelle protokoller forener CartelFi den spekulative tiltrækningskraft ved meme-mønter med stabiliteten ved udbyttegenererende mekanismer. Dets økosystem, kaldet “Yield Dorado”, giver brugerne mulighed for at satse meme-mønter og stablecoins i puljer med en enkelt aktiv og lover årlige procentvise afkast på helt op til 1000%.

Det, der adskiller CartelFi, er dens deflationsmodel: protokolgebyrer bruges til at tilbagekøbe og brænde CARTFI-tokens, hvilket reducerer udbuddet og potentielt øger værdien over tid.

I øjeblikket er CartelFi i sin forsalgsfase, hvor CARTFI-tokens er prissat til $0,029, og tilbyder tidlige brugere en chance for at sikre sig en andel af det lovende foretagende, før prisen stiger til $0,0305 i den næste forsalgsfase.

Ud over forsalget skitserer projektets køreplan lanceringer af platforme og token-partnerskaber i slutningen af ​​2025, hvilket positionerer det til at forstyrre rangeringen af ​​yield tokens.

For investorerne giver CartelFis blanding af high yield staking og meme-drevet momentum en chance for at diversificere porteføljer, især når markedsdynamikken skifter og projekter som WLFI navigerer i udfordringer.

At gå ind i CartelFi-forsalget lige nu kan åbne op for en betydelig opside, da CartelFi sigter mod at omdefinere DeFi-rentabiliteten.