CartelFi-forsalg tager fart, mens Dogecoin målretter et stort udbrud

Dogecoin (DOGE) viser stærke tegn på et comeback, steg 3% i løbet af de sidste 24 timer og bevæger sig støt over det centrale $0,165 støtteniveau.

Efterhånden som spændingen bygges op for et potentielt Dogecoin-opsving, så er en anden mulighed stille og roligt ved at vinde indpas: CartelFi (CARTFI).

CartelFi er ved at udvikle sig til en lovende mulighed for investorer, der søger den næste store kryptomulighed uden at jagte allerede stigende aktiver.

Dogecoins nylige opsving følger en stejl korrektion på over 70 %, men tekniske signaler tyder nu på en vending.

Meme-mønten danner et stramt faldende kilemønster – en historisk bullish opsætning, der ofte går forud for stærke opadgående bevægelser.

For at øge optimismen viser det daglige Relative Strength Index (RSI) en opadgående divergens, hvilket tyder på, at salgspresset måske endelig er ved at miste pusten.

Mens Dogecoin-entusiaster venter på et udbrud over kilens trendlinje, er der en ny konkurrent, CartelFi, der vækker opsigt i hele kryptofællesskabet.

CartelFi er designet til at anvende blockchain-innovation til decentral finansiering (DeFi) og CartelFis forsalgssucces er et tidligt tegn på en stærk investortillid.

Hvorfor CartelFi kunne være et smart investeringsvalg

I modsætning til mange meme-mønter, der kører på hype alene, tilbyder CartelFi en anvendelse i den virkelige verden inden for DeFi-området, der placerer sig som mere end blot endnu et spekulativt token.

Dens platform har til formål at give brugerne adgang til sikre, skalerbare og effektive decentraliserede finansielle produkter.

Da forsalg ofte er en nøglefase til at identificere undervurderede projekter, så tyder det voksende momentum bag CartelFi på, at de første brugere målretter et langsigtet potentiale.

Kryptomarkeder er kendt for deres cyklusser bestående af innovation og trendskift.

Ligesom tidlige investeringer i projekter som Solana og Polygon viste sig at være givende for tålmodige investorer, så kunne det at komme tidligt ind i et lovende forsalg som CartelFi give en lignende opside – især i en periode, hvor investorernes opmærksomhed udvides ud over de etablerede giganter.

Dogecoins positive opsætning

I mellemtiden er Dogecoins kursudvikling også værd at holde øje med.

Tradere holder øje med et udbrud over den faldende kiles modstand.

En vellykket bevægelse kan sende DOGE på vej mod $0,35 og endda $0,50 i de kommende måneder.

Akkumulering af hvaler er en anden bullish indikator, der understøtter denne opfattelse, hvilket tyder på, at store investorer positionerer sig til et kommende opsving.

Derudover er stemningen på markedet fortsat positiv, da Bitcoin stabiliserer sig over $83.000, hvilket trækker de forskellige altcoins med op.

Dette risikobetonede miljø kan være den perfekte baggrund for, at både Dogecoin og CartelFi kan trives.

I øjeblikket er CartelFi-forsalgsprisen på $0,029. Den vil stige til $0,0305 i næste fase.

Projektet har indtil videre rejst $830.868 på blot et par dage siden forsalget.

Afsluttende tanker

Mens Dogecoin varsler et stort gennembrud, så giver CartelFi’s forsalg investorerne en ny mulighed for at diversificere til et projekt på et tidligt stadie med stærke fundamentale forhold.

Mens Dogecoin kan give kortsigtede gevinster ved et gennembrud, kan CartelFi være et strategisk langsigtet spil, da DeFi fortsætter med at udvide sit fodaftryk på kryptomarkedet.

For de investorer, der ønsker at balancere spænding med smart positionering, så kan det at holde øje med både Dogecoins tekniske mønstre og CartelFis hurtige forsalgsvækst være nøglen til at ride med på den næste store bølge indenfor krypto.

Du kan dykke dybere ned i CartelFi før du beslutter dig for at investere via projektets hjemmeside.